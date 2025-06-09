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劇場版少年PI變成「少女PI」的奇幻漂流 編劇說原由
桑雅‧維努戈帕以女性視角呈現少年PI堅韌與柔軟並存的特質。（JMSUMMER攝，兩廳院提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕改編自全球暢銷小說的舞台劇《少年PI的奇幻漂流》，將於7月首登台北國家戲劇院演出，這部以細膩動物戲偶與獨特舞台技術備獲肯定的戲劇，有一大特色是，依照國際巡演慣例，會由多名演員輪流擔任主要角色，分別詮釋同一角色、踏上同一段旅程，可能看見的多重面貌。
卡席夫‧高爾主演的少年PI帶有堅定的內在信仰與沉穩張力。（JMSUMMER攝，兩廳院提供）
主辦國家兩廳院今日發布此次舞台劇版《少年PI的奇幻漂流》登台，有雙卡司名單，特別的是，除了來自倫敦的卡席夫．高爾（Kashif Ghole）；另一位來自紐約的桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal），是位女性。兩廳院引述編劇羅莉塔．查克拉芭蒂（Lolita Chakrabarti）的說明指出，女性版PI的誕生其實是一場意外，因為有一次原定演員為疫情缺席，臨時只能找到女性演員替補上場，沒想到激盪出令人震撼的詮釋效果。
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「當PI成為女孩，故事因此展現出更多細膩與脆弱的層次，也更貼近當代觀眾對女性堅韌力量的理解。」查克拉芭蒂說，「當一個女孩面對生死考驗，她或許不靠蠻力，而是靠智慧與意志生存下來。這樣的勇氣，毫不遜色。」而無論PI是男孩還是女孩，選擇相信、選擇活下去的那一刻，就是最純粹的勇氣。
2025廳院選《少年PI的奇幻漂流》，將於7月17至27日演出，詳細的雙卡司輪演期程，可詢OPENTIX。
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