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客家戲曲劇團徵選起跑 全程免費開放觀賞

2025/06/10 14:17

客委會今年度「客家戲曲劇團徵選活動」正式起跑，各團隊並將於本週五及週六正式登台角逐參與巡演資格。（客委會提供）客委會今年度「客家戲曲劇團徵選活動」正式起跑，各團隊並將於本週五及週六正式登台角逐參與巡演資格。（客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會今年度「客家戲曲劇團徵選活動」正式起跑，各團隊並將於本週五及週六正式登台角逐參與巡演資格。客委會表示，為讓民眾有更多機會接觸到客家戲曲的文化內涵，徵選期間將免費開放民眾進場欣賞各劇團表演。

「114年客家戲曲劇團徵選活動」將於本月13日、14日於桃園市客家文化館演藝廳舉辦，客委會共計邀集國內10組具特色的客家劇團齊聚一堂，輪番登台、各顯身手，帶來多場融合傳統與創新的精采演出。

客委會主委古秀妃表示，傳統戲曲中包含說、唱，能展現紮實的客家語言之美，而透過結合劇情及音樂等，也讓客家藝術表演更具完整性。希望透過徵選活動全程免費開放觀賞，能讓更多人接觸及發現客家戲曲之美。

客委會表示，此次徵選作品題材豐富、形式多元，不僅展現客家劇團的深厚功力，也可見客家戲曲在語言、表演與編導創作上的持續創新與世代傳承。

根據客委會資訊，今年參與的劇團包括首日的遊戲團、松興戲劇團、德泰戲劇團、紫園戲劇坊、新樂園戲劇團；次日則有金滿圓戲劇團、樂昇劇團、景勝戲劇團、呈泰客家戲劇團、紫玄居戲劇坊等。

客委會指出，參賽劇團中包含許多文武場與演員新秀，更有三代同堂攜手演出的動人畫面，充分展現客家戲曲的生命力。另，為讓更多民眾欣賞客家戲曲魅力，活動全程開放觀賞，誠摯邀請戲迷們一同來看戲。

客委會說明，徵選結果將於本月14日下午5時公布並頒獎，將選出前三名及佳作三名，獲獎的客家劇團將於年底參加客庄「收冬戲」巡演，延續客家族群在歲末年終酬神、祈福、謝天的文化傳統。

古秀妃也預告，年底的「收冬戲」巡演，將進一步把客家傳統戲曲與在地村庄、廟宇特色結合做演繹，民眾將能感受到不同且多元的文化氛圍。

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