全台唯一空拍賽！飛閱台灣攝影獎徵件 尋找下個齊柏林

第2屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑，現場啟動空拍機，象徵用影像共續土地記憶，尋找下一個齊柏林。（看見．齊柏林基金會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕致敬已故知名導演齊柏林，第2屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」正式徵件，並升級為「影像故事」，為全台唯一空拍競賽，用影像共續土地記憶，尋找下一個齊柏林。

本屆徵件主題「地景紀實」升級為「影像故事」，讓參賽者繼續記錄當年齊柏林導演長期關注的地點，或展示個人觀察多時的地方，呈現環境與時間的對話。

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看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，從記錄到行動，期望影像能成為改變的起點，去年徵件時收到來自全台各地共3683件空拍影像，期盼今年有更多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻畫更多美麗的故事，也帶我們看見更多環境傷痕，讓問題能被發現與關注，改變的行動可以一直走下去。」

第2屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件起跑。（看見．齊柏林基金會提供）

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文則說，第1屆空拍作品令人驚豔，不僅看見土地之美，也直視土地承受的苦；今年全台多處靜思堂及校園陸續展出第1屆得獎作品，並結合講座，邀請評審及得獎者深入分享空拍攝影背後的理念與觀察；全家便利商店與基金會共同推動環境教育，也致力用企業影響力推動改變。

環境部長日前也在世界環境日「減塑生活」園遊會受訪提及呼應，他表示，齊林改變大家對台灣的態度，希望改變大家使用習慣能更減塑及環保，地球才有可能更好，一點一滴的改變，有願就有力，一起改變環境。

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