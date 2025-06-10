台中夏日馬戲節14、15日推出 讓親子體驗馬戲氛圍

台中夏日馬戲節14、15日推出，邀多團隊演出，讓親子體驗馬戲氛圍。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局選在暑假前出「台中夏日馬戲節」，14、15日在台中帝國糖廠邀請包括「創造焦點」、「馬戲之門」及「0471特技肢體劇場」等表演團隊推出女子馬戲、詼諧小丑劇與極致肢體特技。

文化局指出，台中市致力推動多元型態的藝術展演，今年台中夏日馬戲節在極具歷史文化氣息的台中帝國糖廠舉辦，讓歷史空間與當代馬戲對話。

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文化局表示，活動時間為6月14日、15日自下午3點開始，在台中帝國糖廠有4大主題區，其中主舞台演出陣容堅強，包括「創造焦點」、「馬戲之門」及「0471特技肢體劇場」等表演團隊輪番登場，活動涵蓋女子馬戲、詼諧小丑劇與極致肢體特技，節目由「暴羅Walk」脫口秀幽默串場，串連成一場奇幻歡樂的夏日盛典。

此外，場內還有「Uni優尼客」帶來的精采街頭展演、適合親子同樂的馬戲體驗區，以及風格市集，不僅主舞台熱鬧非凡，轉角更是隨處可見驚喜，讓大小朋友從午後一路玩到夜晚。

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