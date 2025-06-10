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市府提告彩虹文創一審敗訴 文化局爭對彩虹眷村的保護

2025/06/10 15:41

彩虹眷村遭破壞，市府提告敗訴，文化局表示，六月有民事辯論庭。（市府提供）彩虹眷村遭破壞，市府提告敗訴，文化局表示，六月有民事辯論庭。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市彩虹眷村因彩虹爺爺黃永阜而知名，台中市政府因不滿彩虹眷村遭所委託彩虹文創公司持油漆、毛刷將牆面彩繪重漆覆蓋毀損而提告，但刑事及民事皆敗訴。今天在市議會遭市議員抨擊，文化局長陳佳君表示，目前收到刑事判決，法院已判上訴駁回，這部份予以尊重，但畫作是附著在眷村建物牆面，是屬於市有財產，6月份有民事辯論庭，儘量爭取彩虹眷村市有財產的保護。

台中市政府委託彩虹文創公司管理彩虹眷村，2022年7月底合約到期，但該公司員工持油漆、毛刷，將牆面彩繪重漆覆蓋毀損。台中市文化局委託律師提出刑事與民事告訴，一審皆敗訴，今天市議員何文海提出質疑。

文化局長陳佳君表示，彩虹文創公司在2021年對彩虹眷村作品塗漆破壞，文化局基於維護公共財產原則，對於行為人提出相關訴訟，包括民事及刑事，目前收到刑事判決，法院已判上訴駁回，這部份予以尊重。

在民事方面，陳佳君表示，6月份有民事辯論庭，儘量爭取彩虹眷村市有財產的保護，她認為畫作是附著在眷村建物牆面，是屬於市有財產，但還是對法院判決尊重。

陳佳君強調，彩虹眷村的塗繪，是黃老先生是畢先之力的創作，讓彩虹眷村成為經典的景點，很希望維護台中市重要文化景點，每年編列相關經費，包括保全及清潔，市府會持續對彩虹村的維護管理及未來觀光維護宣傳，依照計畫辦理，因為這是黃老先生留給市民最佳遺產。

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