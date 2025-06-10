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文學國家隊成形！23位台灣作家出征首爾國際書展 首度「主題國」大秀「台灣感性」

2025/06/10 15:13

文化部長李遠（前排左5）、文策院董事長王時思（前排右4）、台灣書展基金會董事長暨策展顧問郝明義（前排右5）與參展作家及代表等人合影。（文策院提供）文化部長李遠（前排左5）、文策院董事長王時思（前排右4）、台灣書展基金會董事長暨策展顧問郝明義（前排右5）與參展作家及代表等人合影。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年首爾國際書展將於6月18日至22日在韓國首爾 COEX 展覽中心舉行。台灣今年首度以「主題國」身分參展，文策院今（10）日舉辦行前記者會，文化部長李遠亦出席。他形容這次是「台灣文學國家隊」首度整隊出征，期盼以文學、繪本與漫畫共構的「台灣感性」，在世界舞台上被更多人看見。

李遠致詞時指出：「什麼是台灣感性？一個有高山被海洋圍繞的小島，被一次又一次捲入世界的大歷史中，被殖民被侵犯。但島上的人卻練就了一種包容韌性，吸收外來者的文化，迅速與世界接軌，發展出自己獨一無二的文化底蘊，終於被世界看見。」

文化部長李遠形容此次以台灣主題國身分前進首爾國際書展是一場「文學造山運動。（文策院提供）文化部長李遠形容此次以台灣主題國身分前進首爾國際書展是一場「文學造山運動。（文策院提供）

李遠表示，今年隨團赴韓的23位作家中，包括13位文學作家、6位繪本創作者與4位漫畫家，更不乏得過獎的電影導演、演員與樂團主唱，顯見當代台灣創作者早已超越單一身分，「跨域，也將成為未來台灣文學的特色之一。」作家群包含，平路、吳明益、吳曉樂、周見信、林小杯、林廉恩、阿潑、唐福睿、馬尼尼為、夏曼．藍波安（由董恕明教授代表）、張筱琦、張嘉祥、陳沛珛、陳思宏、陳雪、黃一文、楊双子、廖軒毅、蔣孟芸、鄧九雲、薛西斯、瀟湘神、Pam Pam Liu等人。

此次台灣主題國館由由文化部補助、文化內容策進院主辦及台北書展基金會承辦，結合台灣文學館、國家人權博物館會共同執行。李遠笑稱：「這次是全台灣最有實力的單位聯手出擊」，他以「文學造山運動」形容這場出征，強調這不只是一次國際展會，更象徵台灣文化內容輸出的實質進展。「我們正在造一座台灣文學的山，也讓世界看見台灣的存在和美好。」談到展望與未來，他表示，期待這場展覽不只是台灣創作的展示，更能回過頭來修正與優化文化部的政策，特別是版權交易與跨域補助機制的強化，讓創作者獲得更多支持與資源。

李遠同時分享，這個週末即將上映的兩部紀錄片《造山者－世紀的賭注》與《看不見的國家》，分別紀錄台灣半導體從無到有的奮鬥歷程，以及台灣如何度過近年多場危機，「這2部片的共同主題就是對自己家國的愛」。他強調，這次首爾書展的意義亦是如此，「雖然看起來只是一場書展，但它是一次展現台灣文化魅力與感性的關鍵一戰。」最後他也期盼，所有參與作家、出版社與業界伙伴，活動之餘踴躍提出建議，助文化部「做得更多、更好」，共同推動台灣文化內容走向國際。

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