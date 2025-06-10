自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

竹市藝文活動獲22座國際獎項肯定 展現文化底蘊軟實力

2025/06/10 15:47

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局舉辦國際動漫節、兒童遊藝節、草地故事節、玻璃藝術節等藝文活動，獲得國際22項獎項肯定。今天在改裝啟用的影像博物館展示22座國外獎項，期透過藝文推廣活動，展現竹市深厚的文化底蘊及軟實力。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

文化局表示，其中兒童遊藝節前身是兒童藝術節，是竹市重要的藝文活動品牌，主要透過藝術體驗、表演、電影欣賞等內容，讓小朋友親近藝術，今年獲2025美國繆思設計獎（Muse Design Awards）展覽活動類及兒童類雙金獎、2025英國倫敦設計獎（London Design Awards）金獎殊榮。另沉浸親子劇場《風城作曲家》，也獲2025美國繆思設計獎鉑金獎、2025法國設計獎（French Design Awards）鉑金獎、2025美國泰坦創新獎（TITAN Innovation Awards）金獎、2025英國倫敦設計獎金獎及2025尼克斯獎（NYX Awards）金獎等5項大獎肯定。

去年首次舉辦的新竹國際動漫節，也獲2024美國繆思設計獎金獎、2024 IDA國際設計大獎（International Design Awards）金獎肯定，今年動漫節將在6月28日、29日於市立體育館登場，邀全台動漫迷及Coser共襄盛舉。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

另，草地故事節也獲2025美國繆思設計獎教育類及兒童類雙金獎、2025英國倫敦設計獎金獎殊榮，而玻璃藝術節去年邀請8個國家或地區參與，也獲2025法國設計獎鉑金獎、2025美國繆思創意獎金獎。玻工館「蝶夢璀璨透視光影變奏」特展，獲2025法國設計獎金獎、2025美國泰坦創新獎金獎及2025美國繆思設計獎金獎；「玻慢慢——在光與時間中緩步前行」特展，獲2025英國倫敦設計獎金獎。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應