竹市藝文活動獲22座國際獎項肯定 展現文化底蘊軟實力

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局舉辦國際動漫節、兒童遊藝節、草地故事節、玻璃藝術節等藝文活動，獲得國際22項獎項肯定。今天在改裝啟用的影像博物館展示22座國外獎項，期透過藝文推廣活動，展現竹市深厚的文化底蘊及軟實力。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

文化局表示，其中兒童遊藝節前身是兒童藝術節，是竹市重要的藝文活動品牌，主要透過藝術體驗、表演、電影欣賞等內容，讓小朋友親近藝術，今年獲2025美國繆思設計獎（Muse Design Awards）展覽活動類及兒童類雙金獎、2025英國倫敦設計獎（London Design Awards）金獎殊榮。另沉浸親子劇場《風城作曲家》，也獲2025美國繆思設計獎鉑金獎、2025法國設計獎（French Design Awards）鉑金獎、2025美國泰坦創新獎（TITAN Innovation Awards）金獎、2025英國倫敦設計獎金獎及2025尼克斯獎（NYX Awards）金獎等5項大獎肯定。

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去年首次舉辦的新竹國際動漫節，也獲2024美國繆思設計獎金獎、2024 IDA國際設計大獎（International Design Awards）金獎肯定，今年動漫節將在6月28日、29日於市立體育館登場，邀全台動漫迷及Coser共襄盛舉。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

另，草地故事節也獲2025美國繆思設計獎教育類及兒童類雙金獎、2025英國倫敦設計獎金獎殊榮，而玻璃藝術節去年邀請8個國家或地區參與，也獲2025法國設計獎鉑金獎、2025美國繆思創意獎金獎。玻工館「蝶夢璀璨——透視光影變奏」特展，獲2025法國設計獎金獎、2025美國泰坦創新獎金獎及2025美國繆思設計獎金獎；「玻慢慢——在光與時間中緩步前行」特展，獲2025英國倫敦設計獎金獎。

新竹市推動多項藝文活動獲22座國際獎項肯定，展現文化底蘊軟實力。（記者洪美秀攝）

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