IQ高的人6秒找到10個台灣彩蛋！首爾國際書展「台灣館」主視覺 藏超狂台味細節

〔記者董柏廷／台北報導〕2025首爾國際書展將於 6 月 18 日至 6 月 22 日，在韓國首爾 COEX 展覽中心 1 樓 A、B1 館舉行。今年台灣首度以「主題國」身分參與，策展主題為「台灣感性（대만감성）」，由策展顧問郝明義攜手插畫家Corter洪添賢打造主視覺，描繪台灣文化的深層與多彩。

插畫家Corter洪添賢設計3款不同的主視覺，展現「台灣感性」。（文策院提供）

本屆台灣館主視覺邀請，以台灣島嶼為畫布，從書頁展開交織城市與自然，拼貼榕樹、媽祖、彩虹旗、晶片等日常文化象徵，形成一幅專屬台灣的文化尋寶地圖，引導觀者進入層層文化風景，傳遞自由、年輕而富詩意的「台灣感性」，邀請韓國民眾與全球讀者一起來解密。圖中藏了10個以上「台灣味道」的象徵元素，融合了榕樹、媽祖廟、晶片、校園、彩虹旗、街道與海洋等隱喻台灣的象徵，不只讓人一眼難忘，同時，也企圖帶動社群互動式挑戰：「你能找出幾個台灣文化彩蛋」？

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首爾國際書展「台灣館」主視覺由插畫家Corter洪添賢打造。（文策院提供）

文策院董事長王時思表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見台灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。

此外，主視覺將延伸設計成帆布袋、珍奶彩虹徽章、台灣意象貼紙等多款限定禮品，以各類展示內容連結韓國民眾心中的台灣文化形象。文策院將與韓國最大網路書店 YES24 合作， 同步展開線上書展及台灣館現場銷售專區，望提升台灣作家於韓國市場的聲量，同時藉由高銷量帶動韓國出版社購入更多台書版權。

文策院董事長王時思表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，讓更多韓國讀者看見｢台灣感性」。（文策院提供）

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