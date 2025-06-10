自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

IQ高的人6秒找到10個台灣彩蛋！首爾國際書展「台灣館」主視覺 藏超狂台味細節

2025/06/10 17:00

〔記者董柏廷／台北報導〕2025首爾國際書展將於 6 月 18 日至 6 月 22 日，在韓國首爾 COEX 展覽中心 1 樓 A、B1 館舉行。今年台灣首度以「主題國」身分參與，策展主題為「台灣感性（대만감성）」，由策展顧問郝明義攜手插畫家Corter洪添賢打造主視覺，描繪台灣文化的深層與多彩。

插畫家Corter洪添賢設計3款不同的主視覺，展現「台灣感性」。（文策院提供）插畫家Corter洪添賢設計3款不同的主視覺，展現「台灣感性」。（文策院提供）

本屆台灣館主視覺邀請，以台灣島嶼為畫布，從書頁展開交織城市與自然，拼貼榕樹、媽祖、彩虹旗、晶片等日常文化象徵，形成一幅專屬台灣的文化尋寶地圖，引導觀者進入層層文化風景，傳遞自由、年輕而富詩意的「台灣感性」，邀請韓國民眾與全球讀者一起來解密。圖中藏了10個以上「台灣味道」的象徵元素，融合了榕樹、媽祖廟、晶片、校園、彩虹旗、街道與海洋等隱喻台灣的象徵，不只讓人一眼難忘，同時，也企圖帶動社群互動式挑戰：「你能找出幾個台灣文化彩蛋」？

首爾國際書展「台灣館」主視覺由插畫家Corter洪添賢打造。（文策院提供）首爾國際書展「台灣館」主視覺由插畫家Corter洪添賢打造。（文策院提供）

文策院董事長王時思表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見台灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。

此外，主視覺將延伸設計成帆布袋、珍奶彩虹徽章、台灣意象貼紙等多款限定禮品，以各類展示內容連結韓國民眾心中的台灣文化形象。文策院將與韓國最大網路書店 YES24 合作， 同步展開線上書展及台灣館現場銷售專區，望提升台灣作家於韓國市場的聲量，同時藉由高銷量帶動韓國出版社購入更多台書版權。

文策院董事長王時思表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，讓更多韓國讀者看見｢台灣感性」。（文策院提供）文策院董事長王時思表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，讓更多韓國讀者看見｢台灣感性」。（文策院提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應