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知名政論家、作家南方朔辭世 享壽78歲

2025/06/10 18:34

知名評論家、作家南方朔辭世，享壽78歲。（資料照，記者方賓照攝）知名評論家、作家南方朔辭世，享壽78歲。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名政治評論家、作家南方朔（本名王杏慶）昨天下午辭世，享壽78歲。資深媒體人陳浩今（10）日於臉書透露，王杏慶於昨天下午安詳離世。

南方朔，長年投身新聞與文化評論工作，曾任《中國時報》記者與主筆、自由時報專欄作家，並與司馬文武、周天瑞、王健壯共同創辦《新新聞》，是台灣戒嚴時期重要的民間知識分子之一。其以博學旁徵、嚴謹考據著稱，被譽為「現代訓詁大師」。他經常從字詞釋義出發，結合中外典籍與當代表述理論，深入剖析社會現象與文化議題。

例如，在解析「黑道」一詞時，他首先追溯「黑色」在歷史與儀式中的不祥意象——從海盜的黑旗、法官的黑帽，到葬禮上的黑紗——進而指出中國古籍中「黑」與「惡」之間的隱喻關係。最終，他揭示出當代社會如何將「黑道」等同於「壞人」，語義如何轉變，並藉此展現其透過語言解構事件本質的獨到批評視角。

南方朔的散文風格，文字淺白而不失深度，常從個人經驗出發，導讀者在回憶與思索中重新感受生命與社會的紋理。他曾寫道：「閱讀是良知的召喚。」他更為逾百本新書撰寫序文，提醒當代人勿讓手機與網路的浮光掠影遮蔽視野，應以書為燈塔，照亮思辨的旅程。

南方朔評論文風鏗鏘有力，深厚的學養與廣博的經史閱讀，評論紮實，同時，社會觀察敏銳，文字承載責任與洞察，以及清晰的表達，能將複雜議題轉化為大眾可親的路徑。

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