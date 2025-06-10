因為很挑而不挑了 普雷特涅夫獨奏會 鋼琴由日本直送

鋼琴家普雷特涅夫（©Rainer Maillard _ DG ，環球音樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴大師普雷特涅夫獨奏會今（10日）、明2天在高雄及台北巡演。特別的是，普雷特涅夫不僅帶著專屬的調音師隨同來台調音，連指定的鋼琴也是從日本直接運送來台。主辦單位表示，這是為符合大師對鋼琴音色的苛求，也就是說，因為及其挑剔，因此直接指定自己專屬的鋼琴，不用再挑了。

根據傳大藝術提供的新聞稿指出，音樂評論家陳效真回憶，普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，在一次偶然的機會下發現SHIGERU KAWAI SK-EX鋼琴，對其琴鍵手感與音色的靈活性極為讚賞，後來河合特別為他量身打造專屬的鋼琴，且每場演出都由日本河合的首席調音師精細調整以達到最佳狀態。

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此次音樂會上半場，普雷特涅夫演繹貝多芬兩大經典《悲愴》與《月光》奏鳴曲；下半場則是葛利格的《抒情小品》選曲，展現他對北歐風情的獨到理解。音樂會詳情可詢OPENTIX。

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