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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

今夏以澎湖海鮮帶出菊島滋味 福容限量「澎嶼宴」6/21上桌

2025/06/10 21:07

澎湖縣縣長陳光復（左）與福容大飯店行政主廚蔡長庚，歡迎大家來福容品嘗海島盛宴。（福容大飯店提供）澎湖縣縣長陳光復（左）與福容大飯店行政主廚蔡長庚，歡迎大家來福容品嘗海島盛宴。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕地方特產及美食，是吸引旅人及喚起旅遊記憶的重要元素，福容大飯店繼去年兩場地方特色美食季「馬祖淡菜美食節」與「見花蓮 花蓮見」，今年夏季再度深耕地方，支持在地食材，推出夏季限定料理「澎嶼宴」海鮮桶，6月21日至8月20日限時登場，全台9間福容分店同步上市，由行政總主廚親赴澎湖漁港嚴選來自海島的海味，搭配福容秘製干貝ＸＯ醬，標榜以澎湖盛夏的湛藍與鹹香為靈感，打造出視覺與味覺雙重享受的島嶼滋味。

福容大飯店推出以澎湖海鮮為主角的夏季限定料理「澎嶼宴」海鮮桶。（福容大飯店提供）福容大飯店推出以澎湖海鮮為主角的夏季限定料理「澎嶼宴」海鮮桶。（福容大飯店提供）

福容大飯店推出「澎嶼宴」，（左5起）台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍、澎湖縣縣長陳光復、福容大飯店連鎖旅館事業總經理楊正弘、澎湖縣議會議長陳毓仁、馬公市市長黃健忠等，歡迎大家來品嘗。（福容大飯店提供）福容大飯店推出「澎嶼宴」，（左5起）台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍、澎湖縣縣長陳光復、福容大飯店連鎖旅館事業總經理楊正弘、澎湖縣議會議長陳毓仁、馬公市市長黃健忠等，歡迎大家來品嘗。（福容大飯店提供）

今日一早專程從澎湖搭機來台北的澎湖縣縣長陳光復，在澎嶼宴推廣記者會上表示，澎湖除了海鮮，還有豐富的人文自然歷史底蘊，「非常感謝福容大飯店支持澎湖漁業與在地產業，這不只是美食的推廣，更是對澎湖海洋資源的肯定。希望透過這道海鮮桶，讓全台消費者都能品味來自澎湖的純粹滋味。」福容大飯店強調，這款澎嶼宴海鮮桶分量驚人、氣勢十足，重磅鐵桶傾倒上桌，龍蝦、扁蟹、旭蟹、冰卷、扇貝、劍蝦、墨魚花枝丸等豪華海味層層堆疊，搭配以干貝、蒜蓉、紅蔥頭炒製而成的福容獨門XO醬，鹹香濃郁，襯出海鮮的原汁原味，每一口都是大海的獻禮。

「澎嶼宴」海鮮桶將於6月21日起，在全台9間福容分店登場，預訂包廂另享88折優惠。（福容大飯店提供）「澎嶼宴」海鮮桶將於6月21日起，在全台9間福容分店登場，預訂包廂另享88折優惠。（福容大飯店提供）

同場出席的澎湖縣議會議長陳毓仁、馬公市市長黃健忠，也大力宣傳澎湖海鮮之外的特產，例如近年話題產物：冰花、海葡萄等，歡迎大家前往澎湖一遊，親身體驗澎湖的各種迷人風情。還有台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍，也對此次福容大飯店結合澎湖在地資源推出的「澎嶼宴」給予高度肯定，期待透過這樣的合作讓更多旅客看見台灣澎湖島嶼魅力，進而帶動整體區域旅遊能量。

福容徠旅全新據點「福容徠旅澎湖」，外觀取自郵輪造型，將於8月正式試營運。（福容大飯店提供）福容徠旅全新據點「福容徠旅澎湖」，外觀取自郵輪造型，將於8月正式試營運。（福容大飯店提供）

福容大飯店說明，「澎嶼宴」海鮮桶將於6月21日起，在全台9間福容分店，包含台北一館、漁碼店、福隆店、桃園機捷A8店、桃園店、麗寶福容店、高雄店、花蓮店與嘉義福容voco酒店登場，每桶6人份、每日限量供應，現在加入福容家會員還可享更多獨享優惠：除了原有福容家會員折扣外，再送沁涼啤酒2瓶；憑福容美食通用券3張亦可兌換1桶海鮮桶，並加贈6瓶啤酒或福容紅酒1瓶；預訂包廂再享88折。此外，福容徠旅全新據點「福容徠旅澎湖」將於8月正式試營運，建築外觀取自郵輪造型，猶如一艘停泊於海天之間的巨輪，也將成為提供旅人體驗澎湖島嶼文化與美食的最佳基地。更多相關訊息及優惠詳詢福容大飯店官網。

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