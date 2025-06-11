台灣原聲童聲合唱團完成歐洲5國巡演 展現文化軟實力

在外交部協助與促成下，台灣原聲童聲合唱團剛完成教廷及義大利、德國、波蘭、奧地利等5國巡演。（擷取自林佳龍臉書）

〔記者黃靖媗／台北報導〕日前進行歐洲巡演的台灣原聲童聲合唱團近日返台，並於總統府演出。外交部長林佳龍表示，外交部協助、促成台灣原聲童聲合唱團完成5國巡演，並參與新任教宗接見活動，展現文化外交與軟實力，讓世界聽見台灣及南島原民文化最美好的一面。

日前進行歐洲巡演的台灣原聲童聲合唱團近日返台，並於總統府演出。（擷取自林佳龍臉書）

林佳龍昨（10）日陪同總統賴清德在總統府接見日前在友邦梵蒂岡演唱的台灣原聲童聲合唱團，並透過臉書指出，在外交部協助與促成下，台灣原聲童聲合唱團剛完成教廷及義大利、德國、波蘭、奧地利等5國巡演，並在新任教宗良14世公開接見活動中獻唱，寫下創舉。

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林佳龍提到，我國駐教廷大使館也積極促成台梵兩國的合唱團「為和平而唱」，邀請已成立超過1400年，有「最接近天堂的聲音」美稱的西斯汀教堂兒童合唱團，與台灣原聲童聲合唱團交流，展現文化外交和軟實力。

林佳龍表示，台灣原聲童聲合唱團由「社團法人台灣原聲教育協會」轄下原聲國際學院國中小部實驗教育機構的學生組成，7成團員來自南投布農族部落。他也回顧過去擔任立委期間曾推動「實驗教育三法」，及在台中市長任內成立全國首座原住民族實驗小學「博屋瑪國小」，以傳承原住民傳統文化，他的從政路上有幸參與許多原民政策推動，「如今看見孩子們站上國際舞台，心中特別感動」。

林佳龍也提及，日前外交部邀請屏東排灣族PUZANGALAN希望兒童合唱團赴日內瓦世界衛生大會（WHA）場外獻唱，透過原住民文化與歌聲為台灣發聲，也為世界獻上祝福，他也感謝每一位「外交小尖兵」，用最純淨的歌聲，讓世界聽見台灣及南島原民文化最美好的一面。

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