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宜蘭烏石港年逾20萬人賞鯨 蘭陽博物館推「鯨靈」特展

2025/06/11 12:27

蘭陽博物館「鯨靈•淨零」室內展覽內容橫跨6大主題，包括罕見的鯨豚標本「海豚幼體」、「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚骨骼」，更有等比例藍鯨下顎骨模型可參觀。（圖由蘭陽博物館提供）蘭陽博物館「鯨靈•淨零」室內展覽內容橫跨6大主題，包括罕見的鯨豚標本「海豚幼體」、「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚骨骼」，更有等比例藍鯨下顎骨模型可參觀。（圖由蘭陽博物館提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城烏石港每年吸引超過20萬人賞鯨，蘭陽博物館趁著暑期到來，以鯨豚在海洋碳循環中的角色出發，推出「鯨靈•淨零」特展，結合科學教育與永續行動，帶領遊客從鯨豚標本及活動，認識藍碳與淨零的關聯。

蘭陽博物館推出「鯨靈•淨零」特展，結合科學教育與永續行動，帶領遊客從鯨豚標本及活動，認識藍碳與淨零的關聯。（圖由蘭陽博物館提供）蘭陽博物館推出「鯨靈•淨零」特展，結合科學教育與永續行動，帶領遊客從鯨豚標本及活動，認識藍碳與淨零的關聯。（圖由蘭陽博物館提供）

「鯨靈•淨零」特展共分室內及戶外展區，室內展覽內容橫跨6大主題，包括罕見的鯨豚標本「海豚幼體」、「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚骨骼」，更有等比例藍鯨下顎骨模型，讓觀眾可以化身磷蝦，體驗藍鯨進食過程。

現場還設有互動遊戲、鯨豚辨識「Photo ID」、聲音體驗等多元裝置，寓教於樂，盼能喚起大眾對海洋保育與減碳行動的重視。戶外展區則展出藝術家康木祥以退役鋼索創作的裝置作品「傷腦鯨」，以鯨豚胚胎形象傳達對海洋污染的憂慮。

宜蘭縣文化局表示，此次特展不僅是知識的傳遞，更是一場「知海、親海、愛海」的行動倡議，即日起至11月30日止，每週三休館，票價50元，宜蘭縣籍或就讀學生免費入場，戶外展區免費參觀。

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