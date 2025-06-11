中市大秀國小畢業美展 連續21年繽紛登場

台中市清水區大秀國小舉辦畢業美展開展，六年級學生以「蛇蛻」為創作主題。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區大秀國小連續今（11）日舉辦畢業美展開展，六年級學生以「蛇蛻」為靈感，象徵著蛻變、再生與希望。展覽呈現學生6年來多元的學習成果，也反映出他們對生命、環境與未來的深刻思索，受到來賓跟好評。

台中市清水區大秀國小舉辦畢業美展開展，六年級學生齊聚一堂，場面歡樂。（記者張軒哲攝）

大秀國小並無美術班，但已連續21年舉辦畢業美展，邀請地方人士共襄盛舉。大秀國小校長黃琴表示，蛇象徵著靈活與智慧，也象徵著永恆與蛻變。孩子們透過創作表達自我，這不只是一次成果展，更是一場生命力的展演。他們用雙手與心意，創造出充滿故事的藝術作品，令人動容。

請繼續往下閱讀...

美術教師邱雅琴表示，今年美展內容豐富多元，包含融合中西文化想像的蛇年版畫、以自畫像和自製構樹紙封面的小書創作，還有以童年舊衣製作的手縫布偶，讓衣物不只延續記憶，也注入新的生命。

「大秀小鎮」則由學生自行規畫房屋結構，使用回收紙箱與輕黏土打造一座充滿童趣與故事感的夢想小鎮。此外，還有以洋蔥皮植物染、藍染體驗、仿史前陶藝等活動，讓孩子從環境與歷史中汲取靈感，親身參與藝術的實踐過程。

除了視覺藝術的展現，學生也參與了「拾光樂章」畢業歌創作計畫。每班學生都共同作詞作曲，並親手設計專輯封面，記錄屬於這一屆的獨特聲音。音樂教師少緯說，「創作音樂，不需要完美的技巧，而是需要一顆願意分享的心。鼓勵孩子從回收材料中製作環保樂器，用最自然的方式發聲，找回自己與彼此的連結。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法