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「藝陣大匯演」百位表演者盛大演出 6/14陽光劇場登場

2025/06/11 15:26

2025桃園閩南文化節「藝陣大匯演」於14、15日在大園陽光劇場演出（文化局提供）2025桃園閩南文化節「藝陣大匯演」於14、15日在大園陽光劇場演出（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園閩南文化節「藝陣大匯演」將於14、15日晚間7點，在大園陽光劇場演出，活動以「陣頭、武術、舞蹈」結合「數位科技」，並由戊己劇團導演鄭子墉、藝響台灣文化劇團舞監韓秉融攜手打造，主打「傳統×創意×跨界×年輕」4大特色，透過動態視覺、舞台裝置及多媒體技術，帶領觀眾體會前所未有的民俗劇場饗宴。

文化局長邱正生表示，本次演出邀請金鐘主持柯大堡及藝人余凱揚、翁鈺鈞及法比擔綱主持，結合在地及專業團隊共同演出，包括北勢國小武術隊、平鎮國中武術隊、風雅頌古箏樂團、桃園景福宮鈞天社、即將成真火舞團、舞時舞刻舞蹈工作室、魅力金三角民族藝術表演團、天選樂團、凡徒藝術、戊己劇團、朴子電音三太子、武媂舞蹈團、歐嗨呦舞蹈團、震樂堂、台灣特技團及藝響台灣文化劇團，兩天演出整合武陣、文陣及各類表演藝術，從廟埕到劇場，全面展現閩南文化的多元魅力。

現場規畫傳統民俗市集，安排特色體驗活動及美食饗宴，15日演出結束後，將舉行藝閣踩街頒獎典禮，活動資訊可至文化局官網https://culture.tycg.gov.tw/、桃園閩南文化臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tycminnan/查詢。

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