南方朔辭世 文化部長李遠讚：「嗜讀如命、深信所言」知識分子典範

知名評論家南方朔。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕資深媒體人、政治評論家，同時也是作家、詩人的南方朔（本名王杏慶）前（9）日過世，享壽78歲，文化部長李遠聞訊表示哀悼，並表示，南方朔是一個身體力行、追根究底、不趨炎附勢，非常進步的知識分子典範，「我們會永遠懷念他」。

李遠表示，南方朔在1980年代，是一個非常進步的知識分子典範，當時的臺灣社會正歷經激烈的轉變，民間力量崛起，強權控制正在逐漸瓦解中。此時此刻的南方朔身體力行上街頭、撰寫文章批判政治。他引進很多從原文書上讀到的，再消化之後，適用於台灣社會的各種進步理論、各種新潮思想。由於他嗜讀如命，各式各樣的思想源源不斷的寫在專欄裏。當時對所有求知若渴的年輕人而言，一定都會讀他的專欄，受到一點點啟發。

請繼續往下閱讀...

李遠回想，南方朔最為人津津樂道的一件事情就是學校畢業後申請到一筆獎學金可以去美國深造，因為台灣退出聯合國，南方朔為了抗議，放棄出國留學，成為愛國青年的典範。另外還有一次與南方朔一起擔任金馬獎的評審，當時正評到電影配樂，雙方對於電影配樂的見解不太一樣，雙方之間有很深刻的討論，甚至可以說是爭論。「我最佩服他的地方是，他深信他說的話，深信他的判斷，凸顯出他追根究底的知識分子精神。這讓我印象很深，也從中學習很多。」

南方朔，1946年生，國立台灣大學森林系、森林研究所畢業，文化大學實業計畫研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆等職。1987年與王健壯、司馬文武、周天瑞等人創辦《新新聞》雜誌。後曾任職香港《亞洲週刊》，並曾在《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等媒體發表專欄文章，其政治評論帶給許多人啟發。

南方朔嗜讀好學，曾被譽為最用功的民間學者，身兼作家、詩人、評論家及新聞工作者，著作甚豐，包括《文化啟示錄》、《臺灣政治的深層批判》、《語言是我們的居所》、《語言是我們的星圖》、《世紀末抒情》、《給自己一首詩》等，並曾獲臺灣詩選年度詩獎、中國文藝獎章文學評論獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法