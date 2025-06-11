尚和創團30週年旗艦戲《參拾號夢．戲神養成記》 6/28大東文藝中心粉墨登場

尚和《參拾號夢．戲神養成記》以跨人神、跨時空的蒙太奇手法，打造專屬歌仔戲曲的幽默、純粹與溫度。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕尚和歌仔戲劇團迎來創團30週年，推出旗艦製作《參拾號夢．戲神養成記》，劇團攜手金獎導演與多位跨界創作者，將以經典歌仔戲融合舞台劇、音樂劇，刷新觀眾戲曲體驗。

高市文化局長王文翠表示，高雄是全台歌仔戲劇團立案最多城市，擁有堅實的創作實力與熱情戲迷，春天藝術節歌仔戲系列節目長年以來都是推廣本土戲曲重要舞台，不僅培育許多創作人才，也讓更多觀眾重新認識歌仔戲的魅力。

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尚和歌仔戲劇團1995年創團，在傳統根基上勇於創新、挑戰，歷年來以多元題材、創作優質作品廣受好評，此次30週年旗艦之作《參拾號夢．戲神養成記》，以跨人神、跨時空的蒙太奇手法，打造專屬歌仔戲曲的幽默、純粹與溫度。

尚和《參拾號夢．戲神養成記》將以經典歌仔戲融合舞台劇、音樂劇，刷新觀眾戲曲體驗。（高市文化局提供）

尚和表示，此次製作團隊陣容堅強，在音樂劇導演曾慧誠領軍下，由李哲藝老師作曲、周煌翔老師編腔，並邀請謝淳雅老師擔任歌唱指導；表演形式方面，由劉冠良設計身段、張雅婷編排舞蹈，結合東方身韻與現代表現，創造身段與舞蹈的無疆界肢體表達。

演員陣容則網羅多位歌仔戲優秀青年演員，不僅傳承戲曲精神，更展現當代新生代的表演張力，視覺設計團隊包括燈光設計車克謙、影像設計王奕盛、舞台設計言行與服裝設計黃雉揚，共同打造兼具想像與魔力的視聽體驗。

尚和歌仔戲《參拾號夢．戲神養成記》6月28、29日在大東文化藝術中心演藝廳粉墨登場，購票及節目資訊請上高雄春天藝術節官網（https://ksaf.khcc.gov.tw/ ）、臉書粉絲專頁、「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（https://www.opentix.life/ ）查詢。

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