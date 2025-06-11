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屏東國寶級匠師一生懸命共造神舟 《匠師與信仰》紀錄片今台北首映

2025/06/11 19:22

屏東縣副縣長黃國榮（左一）及文化部政務次長李靜慧（右一）頒發傳統工藝保存者登錄證書。（屏東縣政府提供）屏東縣副縣長黃國榮（左一）及文化部政務次長李靜慧（右一）頒發傳統工藝保存者登錄證書。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東10位國寶級王船匠師以「一生懸命」的精神，為三年一科的東港迎王平安祭典打造王船，也親手打造一艘永久典藏於屏東縣王船文化館，作為鎮館之寶。屏東縣政府全程記錄造船過程，製作《匠師與信仰》紀錄片， 今天（11日）在台北松菸誠品電影院舉行首映，副縣長黃國榮代表縣長周春米出席，與文化部政務次長李靜慧及多位文化界人士，一同見證信仰與工藝交織而成的紀實作品。

《匠師與信仰》紀錄片今天在台北首映。（屏東縣政府提供）《匠師與信仰》紀錄片今天在台北首映。（屏東縣政府提供）

《匠師與信仰》屏東縣王船文化館王船打造職人紀錄片，全長30分鐘，由屏東縣政府委由監製馮建彰所帶領的團隊，歷時一年拍製完成，完整呈現匠師們如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體，將地方的希望與祈福，寄託於一艘王船。

片中的匠師群包括王船組潘鳳得、蔡文化、謝春長、陳明益；雕刻組黃錦樹、黃進坤；彩繪組蘇天福、伍進生、李慶成以及船帆組蔡財安，這群平均年齡逾70歲的匠師，有的從小學畢業即開始學藝，有的承襲父志，成為王船工藝的傳人。

他們大半輩子投入王船建造工作，依循古法打造每一細節，即便一身職業傷害，「只要王爺公保佑，無論如何都得做下去，因為這就是我們的使命！」，老匠師們堅定表示。

《匠師與信仰》紀錄片今天在台北首映，內容感動觀影者。（屏東縣政府提供）《匠師與信仰》紀錄片今天在台北首映，內容感動觀影者。（屏東縣政府提供）

屏東縣副縣長黃國榮表示，3年一科的屏東迎王平安祭典，不僅是地方的宗教盛事，更是世代居民心中深刻的文化記憶。位於東港的王船文化館，是全台首座以國家級無形文化資產「迎王祭典」為主題的文化場館，在這段文化傳承的歷程中，有一群默默耕耘的匠師，用雙手與汗水，把對神明的敬仰，化作一艘艘華麗壯觀的王船。這部紀錄片，不只是對匠師精神的致敬，也盼讓更多人深入了解迎王文化背後的情感與價值。

首映會特別頒發傳統工藝保存者登錄證書給潘鳳得、陳明益、謝春長、蔡文化、蔡財安五位匠師，傳承珍貴的文化資產保存技術。今天出席首映會者包括立委徐富癸、文資局張祐創主任秘書、公視徐秋華總經理、製作人王偉忠、導演錢人豪、東港東隆宮董事長潘慶士等多人。

屏東縣政府文化處表示，《匠師與信仰》將於6月12日起在公視+串流平台獨家上架4K版，也將在TaiwanPlus、CNEX電視頻道首播，7月21日晚上10點在小公視播出。

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