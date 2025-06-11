訴說台南8老店故事 國寶級畫師顏振發「台南傳奇」開展

「藝述綿延·台南傳奇」開展，展出國寶級畫師顏振發為台南老店的創作。（圖由主辦單位提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕由新願文創與顏色文化創意共同主辦的「藝述綿延·台南傳奇」系列活動，今天在台南SPEY Art Space藍晒圖詩貝藝術空間舉行開幕，這次展出國寶級畫師顏振發走訪8間深具代表性的台南老店，為店家所進行的創作，展期至6月29日止。

這次展覽也獲得南市文化局、藍晒圖文創園區、趣活文創公司、赤嵌朋派商圈發展協會以及十方藝術空間，以及合作參與店家度小月擔仔麵、阿霞飯店、百年益生堂、舊來發餅舖、周氏蝦卷、阿勇師餐飲、赤崁璽樓、新協益紙行等 8 家台南老店鼎力支持。

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顏振發老師為店家所進行的創作，每幅作品皆為老店精選具時代意義的照片並由他繪製，現場展覽也同步搭配專屬短影音與文字介紹，觀眾可於展場中感受顏振發老師畫作帶來的力量，更進一步理解這些老店如何透過自己的經營，並傳遞不凡的文化價值。

主辦單位表示，除了靜態展覽之外，此展還有搭配2梯次老店巡禮導覽，分別於6月21日（六）與6月28日（六）舉辦，帶領民眾實地走訪8家老店，探訪台南街區並享用點心，體驗台南文化的日常樣貌。

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