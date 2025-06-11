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台北凱撒推618年中慶快閃住房專案 6/12-18限時7天官網開搶限定優惠價

2025/06/11 20:20

台北凱撒大飯店推出限時7天的「618年中慶快閃住房專案」，適用入住期間自6月15至8月8日。（台北凱撒大飯店提供）台北凱撒大飯店推出限時7天的「618年中慶快閃住房專案」，適用入住期間自6月15至8月8日。（台北凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕年中最大購物盛事「618年中慶」不再只是電商平台的主場，觀光與旅宿產業也紛紛推出限時優惠，搶攻暑假出遊商機，吸引消費者趁勢提早規畫行程，位於台北車站核心地段的台北凱撒大飯店，自6月12至18日限時7天，推出官網限定的「618年中慶快閃住房專案」，以每晚超值價格搭配五星級飯店服務，讓消費者可藉此專案打造一趟說走就走的高CP值城市輕旅行。

位於台北車站正對面的台北凱撒大飯店，擁有五鐵共構的交通優勢與完善生活機能，適合各種旅遊需求。（台北凱撒大飯店提供）位於台北車站正對面的台北凱撒大飯店，擁有五鐵共構的交通優勢與完善生活機能，適合各種旅遊需求。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店表示，觀察近年市場趨勢，「城市微旅行」、「即時搶訂」已成為國人旅遊新常態，因此，台北凱撒大飯店此次推出的快閃專案，優惠適用入住期間自6月15日至8月8日。凡持國人身分證件即可享有專案優惠，包含精緻客房、悠遊或綺幻客房、精緻4人房，均推出超值優惠價；週五、特殊節日及展期入住，每晚加價600元；週六及連假期間入住，每晚加價1,000元。專案亦可搭配高鐵聯票優惠使用，但不得與其他優惠併用。

台北凱撒大飯店地下1樓的「凱撒美食精品館」網羅人氣日式餐飲品牌，一站滿足多元美食需求（台北凱撒大飯店提供）台北凱撒大飯店地下1樓的「凱撒美食精品館」網羅人氣日式餐飲品牌，一站滿足多元美食需求（台北凱撒大飯店提供）

位於台北車站正對面，台北凱撒大飯店擁有絕佳交通優勢，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運五鐵共構，生活機能與交通接駁一應俱全，無論是商務差旅、親子出遊或情侶度假都能輕鬆抵達。台北凱撒大飯店強調，加上館內設施多元完善，包括：健身中心、SPA館、屋頂花園、王朝中餐廳、CHECKERS自助餐廳、Drink Bar及凱撒美食精品館（花月嵐拉麵、屯京拉麵、太陽蕃茄拉麵、大戶屋、銀座杏子日式豬排、Black As Chocolate、凱撒蛋糕房、Baby Pan、路易莎咖啡），提供豐富選擇與貼心服務，結合美食與休閒，是全方位都會休憩據點。更多專案詳情與訂房連結詳詢台北凱撒大飯店官網。

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