雪白溫泉祕境加上蘭陽海天風光 「雙泉夏日夢」滿足兩種度假需求

入住北投大地酒店，早餐安排於喜歡西餐廳享用精緻自助餐點。（北投大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近期想到北投度假、也想到礁溪旅行？那就一起加入旅行企畫中！北投大地酒店與礁溪寒沐酒店今夏首度合作，推出「雙泉夏日夢」住房專案，自6月11日至8月31日限時販售，入住期間可安排至9月30日止，專案適用於平日，入住兩館享專案優惠價，可享雙人兩晚住宿、早餐、下午茶及多樣設施體驗；專案無需連續入住，可依個人喜好彈性安排行程，自由規畫專屬假期。

入住北投大地酒店可使用雪景大眾風呂、露天泳池及SPA水療池等設施。（北投大地酒店提供）

北投大地與礁溪寒沐今夏合作推出住房專案，可享雙人兩晚住宿、早餐、下午茶及多樣設施體驗。（北投大地酒店提供）

兩家各據觀光景點的人氣飯店攜手推出「雙泉夏日夢」，專案內容包含入住北投大地酒店，享受「雪景風呂 × 午後茶香 × 客製化尊寵體驗」。大地酒店表示，專案提供「奇岩客房」平日雙人住宿一晚，房內皆設有私人白磺泉浴池，搭配Bvlgari寶格麗沐浴備品、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡與智能音響設備，打造五星質感的休憩氛圍。早餐安排於喜歡西餐廳享用精緻自助餐點，另搭配價值超過1,700元的「文學系—茶韻書香」雙人下午茶組合，讓旅人在書香與茶香中沉澱身心。入住期間於館內任一餐廳皆享9折優惠，並可使用雪景大眾風呂、露天泳池及SPA水療池、健身房與藏書閣等設施，另贈The Gaia SPA 500元折價券，讓每位旅人從早到晚都享有最極致的放鬆時光。

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下榻礁溪寒沐酒店，體驗「做自己的咖啡師」手沖咖啡DIY活動。（礁溪寒沐酒店提供）

「雙泉夏日夢」專案，礁溪寒沐酒店含MU TABLE自助式早餐兩客。（礁溪寒沐酒店提供）

另一晚，遊客可下榻礁溪寒沐酒店，享受「蘭陽療癒旅宿 × 味覺美饌 × 玩樂設施全開放」。寒沐酒店表示，專案為旅人安排乘風居雙人房一晚住宿，含MU TABLE自助式早餐兩客，並貼心提供「做自己的咖啡師」滴濾咖啡甜心組兩組，增添旅程儀式感。MU BAR更推出指定品項買1送1，迎賓小點與Minibar全面免費使用。館內設施全面開放，包括樂未央兒童遊戲區、戶外泳池、綜合溫泉池與健身房，另可至行館享受隱密靜謐的「光之湯」，為旅途注入一場身心平衡的悠然體驗，無論親子共遊或情侶出遊皆宜。

礁溪寒沐酒店館內設施全面開放，親子共遊或情侶出遊皆宜。（礁溪寒沐酒店提供）



更多「雙泉夏日夢」專案內容，詳詢大地酒店官網、礁溪寒沐酒店官網。

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