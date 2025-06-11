薩克斯風重構韋瓦第《四季》創3千萬點閱 樂團紅成國家的文化名片

「The WHOOP Group」薩克斯風四重奏樂團將於7月首登台。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕4個來自波蘭的古典練家子，2016年組成了一個名為「The WHOOP Group」的薩克斯風四重奏樂團，卻專做「古典解構」的事，他們以薩克斯風重構韋瓦第《四季》的暴風雨樂章，將巴洛克旋律注入爵士即興與嘻哈節奏，其中《夏‧急板》改編影片創下超過3千萬次觀看，高速吐音與滑音技巧令全球樂迷震撼。

於是，大家開始明白為何他們要將團隊命名為「WHOOP」，就是觀眾聽了會拍案叫絕的意思。新象藝術決定邀請「The WHOOP Group」首次登台，並為他們取了一個有趣的中文名字，叫做「窩噗瘋」， 邀觀眾在這支掀起當代東歐音樂新浪潮的團隊表演中，一起瘋一瘋。

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新象藝術總監樊曼儂說，窩噗瘋4人憑藉深厚友誼與默契，在舞台上即興碰撞出火光，他們可以一秒切換古典嚴謹與爵士狂想，瞬間融合嘻哈律動與交響織體。短短幾年間，The WHOOP Group的聲波輻射全球，從蕭邦國際音樂節到紐約林肯中心，以薩克斯風為媒介，將波蘭戰後的民族辯證精神轉化為世界語言，甚至跨界參與電影《冷戰》配樂錄製等，也使他們成為波蘭文化部重點推廣的藝術名片。

此次登台，The Whoop Group 將重新詮釋如莫札特《費加洛的婚禮》序曲及韋瓦第《四季》（編曲：科紹夫斯基）等經典，同時呈現波蘭當代作曲家的獨特語言。7月3日在台北國家演奏廳、5日在高雄衛武營表演廳演出，詳詢OPENTIX。

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