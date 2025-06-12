缺德 台南古蹟德記洋行牆面遭印章亂蓋汙損

民眾亂蓋印的狀況。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟「原英商德記洋行」設有親子互動展間與集章活動，寓教於樂增添趣味性。南市文化局近日發現，展場內5處集章點遭部分遊客不當使用，印章被蓋印於展桌、牆面及窗框等非指定區域，導致設施及牆體明顯汙損，嚴重影響展場整體美觀與參觀品質，將再強化現場管理，並呼籲民眾發揮道德心，愛護文資環境。

民眾亂蓋印在白灰牆面。（南市文化局提供）

文化局強調，塗鴉或是這次案例亂蓋印都是屬於毁損文化資產，依文資法第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，視其情節輕重，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。

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德記洋行為台灣早期國際貿易與外交交流的重要據點，具有高度歷史與文化價值，是不可多得的珍貴文化資產。常設展於今年4月4日全新面貌開展以來，展覽內容融合安平開港通商的歷史脈絡，以及親子互動展間與集章活動，增添不少趣味性與參與感，廣受民眾好評。

亂蓋章留下污損，水洗擦拭前後對照，需要費時修補。（台南市文化局提供）

南市文化局表示，這次受損的白灰牆面，係由傳統匠師於今年初修復維護。雖經初步檢視，確認汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構亦未受損，但仍須仰賴專業人員以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時，足見古蹟保存的難度與脆弱性。

文化局強調，古蹟非僅為歷史的見證，更是世代共同的記憶資產，需仰賴全民一同維護。為避免類似情況重演，將強化現場管理，並於各集章點增設告示牌，明確標示正確使用方式，提醒民眾集章應蓋於指定位置，切勿任意塗印於展場設施或牆面。

各集章點增設告示牌。（南市文化局提供）

文化局呼籲，尊重展覽空間、遵守參觀禮儀，是每位參觀者應具備的基本公德心。唯有全民共同守護，才能讓珍貴的歷史古蹟永續傳承，並持續提供優質而有深度的文化體驗。

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