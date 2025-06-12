自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

缺德 台南古蹟德記洋行牆面遭印章亂蓋汙損

2025/06/12 13:39

民眾亂蓋印的狀況。（南市文化局提供）民眾亂蓋印的狀況。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟「原英商德記洋行」設有親子互動展間與集章活動，寓教於樂增添趣味性。南市文化局近日發現，展場內5處集章點遭部分遊客不當使用，印章被蓋印於展桌、牆面及窗框等非指定區域，導致設施及牆體明顯汙損，嚴重影響展場整體美觀與參觀品質，將再強化現場管理，並呼籲民眾發揮道德心，愛護文資環境。

民眾亂蓋印在白灰牆面。（南市文化局提供）民眾亂蓋印在白灰牆面。（南市文化局提供）

文化局強調，塗鴉或是這次案例亂蓋印都是屬於毁損文化資產，依文資法第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，視其情節輕重，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。

德記洋行為台灣早期國際貿易與外交交流的重要據點，具有高度歷史與文化價值，是不可多得的珍貴文化資產。常設展於今年4月4日全新面貌開展以來，展覽內容融合安平開港通商的歷史脈絡，以及親子互動展間與集章活動，增添不少趣味性與參與感，廣受民眾好評。

亂蓋章留下污損，水洗擦拭前後對照，需要費時修補。（台南市文化局提供）亂蓋章留下污損，水洗擦拭前後對照，需要費時修補。（台南市文化局提供）

南市文化局表示，這次受損的白灰牆面，係由傳統匠師於今年初修復維護。雖經初步檢視，確認汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構亦未受損，但仍須仰賴專業人員以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時，足見古蹟保存的難度與脆弱性。

文化局強調，古蹟非僅為歷史的見證，更是世代共同的記憶資產，需仰賴全民一同維護。為避免類似情況重演，將強化現場管理，並於各集章點增設告示牌，明確標示正確使用方式，提醒民眾集章應蓋於指定位置，切勿任意塗印於展場設施或牆面。

各集章點增設告示牌。（南市文化局提供）各集章點增設告示牌。（南市文化局提供）

文化局呼籲，尊重展覽空間、遵守參觀禮儀，是每位參觀者應具備的基本公德心。唯有全民共同守護，才能讓珍貴的歷史古蹟永續傳承，並持續提供優質而有深度的文化體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應