自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

文化部長在行政院會送痛包 大家都笑了 卓揆：今天心情特別好

2025/06/12 13:41

行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）被超Q彈且活力滿滿的a-We療癒。（文化部提供）行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）被超Q彈且活力滿滿的a-We療癒。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將於8月在日本大阪舉辦的「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動，邁入倒數50天，文化部長李遠特別利用今（12）天行政院會時間，致贈超搶手的吉祥物「a-We」痛包給行政院長卓榮泰及各部會首長、與會代表等，頓時只見現場人人都笑開，卓榮泰還說，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。

文化部繼去年巴黎奧運時的「文化奧運」經驗，今年將在大阪．關西世博進行「文化世博」。李遠表示，配合「We TAIWAN」設計的吉祥物「a-We」，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，就像台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，一直以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

李遠說，「今天將這個a-We送給大家，希望大家遇到困難時都能處變不驚」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應