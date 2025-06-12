文化部長在行政院會送痛包 大家都笑了 卓揆：今天心情特別好

行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）被超Q彈且活力滿滿的a-We療癒。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將於8月在日本大阪舉辦的「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動，邁入倒數50天，文化部長李遠特別利用今（12）天行政院會時間，致贈超搶手的吉祥物「a-We」痛包給行政院長卓榮泰及各部會首長、與會代表等，頓時只見現場人人都笑開，卓榮泰還說，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。

文化部繼去年巴黎奧運時的「文化奧運」經驗，今年將在大阪．關西世博進行「文化世博」。李遠表示，配合「We TAIWAN」設計的吉祥物「a-We」，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，就像台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，一直以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

請繼續往下閱讀...

李遠說，「今天將這個a-We送給大家，希望大家遇到困難時都能處變不驚」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法