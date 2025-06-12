藍色信念 謝貽娟的非空間藝術世界

謝貽娟個展「雲，你有名字嗎？」展期即日起至8月16日。（藝非凡美術館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「雲」宛如就是「非空間」的化身。謝貽娟個展「雲，你有名字嗎？」正在台南藝非凡美術館展出，充滿心靈輕盈之作，讓大家看見這位才女無拘無束的創作理念。

謝貽娟的自畫像系列作品，於藝非凡展出一景。（藝非凡美術館提供）

謝貽娟出生於1967年，從小就喜愛畫畫，高中就讀復興美工，畢業後自行創業，從事設計工作，但由於內心更嚮往成為藝術家，1991年前往英國留學，1998年完成英國皇家藝術學院碩士學院，並持續在英國創作、生活、攻讀博士、舉辦展覽，曾回台灣發表個展。但在異地生活又拚命創作的她，最終累倒在她最愛的繪畫中，2015年回到台灣治病，不幸於2017年離世，告別50年生命。

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生前幾乎都待在英國創作與生活的她，短短20多年創作精華，留下龐大的手稿與作品，家人為她成立「謝貽娟文化藝術基金會」，並開始清點她留下的創作。這次展覽，讓大家有機會去深入了解這位值得欣賞的藝術家。在其創作生涯中，有個以藍色調為主軸，可說是最重要的創作概念，甚至是「信念」，是她所命名的「Non-Space」系列，譯做「非空間」。

謝貽娟的藍色系列作品。（藝非凡美術館提供））

美術館在籌備展覽過程，從手稿中發現原來她所認知的「非空間」並不止於繪畫形式，還有看似非常超現實的文字創作及詩集，都被列在「非空間」的系列中。而展覽名稱「雲你有名字嗎？」便是出自謝貽娟的一首英文詩《Cloud》，詩中以各種描述，來形容雲是無法被征服的、是無法被定義的，「一切的存在就像一朵雲，沒有任何起源，沒有任何因果的關係，沒有任何最終的原因。它存在，它以一個奧秘存在著。」

謝貽娟個展「雲，你有名字嗎？」即日起至8月16日，在藝非凡美術館展出。

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