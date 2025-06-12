台灣文化在世博線上遊戲夯 「a-We」限定道具陸續曝光

解鎖道具4是台灣插畫家Tabbi L創作的彩蛋道具「白兔人與小鼠人」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月在日本舉辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出。所有活動開放免費參與，還有線上遊戲率先開跑，而部分現場活動則自今（12）日起開放預約。

其中，線上遊戲「a-We POKE POKE」是超紓壓的點擊遊戲，過程中「a-We」會逐漸膨脹，直到爆破分解出許多「小a-We」，更會藉著全球玩家的積分累積，分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，帶到8月進化版的「a-We TO GO」冒險遊戲中，佩戴於a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。

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分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，目前已完成5個。（文化部提供）

文化部表示，目前全球玩家持續擴增中，現正累積解鎖第6個限定道具，民眾可加入「We TAIWAN」LINE帳號一起解鎖關卡。

喜歡創作的人，則可以到「We TAIWAN」X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

至於在日本的現場活動，只要加入「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。

「台灣電影的璀璨今昔」精選10部台灣經典電影放映，包括重溫以1970年大阪萬博會為背景的《萬博追蹤》，民眾今起可先線上預約。（文化部提供）

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