自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

台灣文化在世博線上遊戲夯 「a-We」限定道具陸續曝光

2025/06/12 14:54

解鎖道具4是台灣插畫家Tabbi L創作的彩蛋道具「白兔人與小鼠人」。（文化部提供）解鎖道具4是台灣插畫家Tabbi L創作的彩蛋道具「白兔人與小鼠人」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月在日本舉辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出。所有活動開放免費參與，還有線上遊戲率先開跑，而部分現場活動則自今（12）日起開放預約。

其中，線上遊戲「a-We POKE POKE」是超紓壓的點擊遊戲，過程中「a-We」會逐漸膨脹，直到爆破分解出許多「小a-We」，更會藉著全球玩家的積分累積，分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，帶到8月進化版的「a-We TO GO」冒險遊戲中，佩戴於a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。

分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，目前已完成5個。（文化部提供）分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，目前已完成5個。（文化部提供）

文化部表示，目前全球玩家持續擴增中，現正累積解鎖第6個限定道具，民眾可加入「We TAIWAN」LINE帳號一起解鎖關卡。

喜歡創作的人，則可以到「We TAIWAN」X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

至於在日本的現場活動，只要加入「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。

「台灣電影的璀璨今昔」精選10部台灣經典電影放映，包括重溫以1970年大阪萬博會為背景的《萬博追蹤》，民眾今起可先線上預約。（文化部提供）「台灣電影的璀璨今昔」精選10部台灣經典電影放映，包括重溫以1970年大阪萬博會為背景的《萬博追蹤》，民眾今起可先線上預約。（文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應