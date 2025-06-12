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平鎮藝術季6/28、29辦親子劇公演 16日起開放至公所索票

2025/06/12 17:01

「2025平鎮藝術季」系列活動，為轄內學童創造親近藝文活動的機會。（平鎮區公所提供）「2025平鎮藝術季」系列活動，為轄內學童創造親近藝文活動的機會。（平鎮區公所提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區公所推出「2025平鎮藝術季」系列活動，為轄內學童創造親近藝文活動的機會，5月20日至6月27日期間，辦理13場次的兒童劇校園巡演，以及6月28、29日2場次大型公演，攜手全區各國小，以兒童為主要對象，邀蘋果劇團展演，讓更多親子家庭參與其中。

「2025平鎮藝術季」5月20日至6月27日，辦理13場次的兒童劇校園巡演。（平鎮區公所提供）「2025平鎮藝術季」5月20日至6月27日，辦理13場次的兒童劇校園巡演。（平鎮區公所提供）

公所今年首次嘗試將藝術季與校園巡演結合，巡迴全區13所國小進行兒童劇短演，吸引近5000名在校師生熱情參與，2場次的大型公演，28、29日分別在東安國中活動中心及平鎮圖書館演藝廳演出「巧克力奇緣」，以身體互換的奇幻旅程，結合魔術出奇不意的渲染力，帶領家長與孩子瞭解彼此內心的聲音，學習換位思考、尊重他人，促進親子溝通與體諒。

「2025平鎮藝術季」首次嘗試將藝術季與校園巡演結合，巡迴全區13所國小進行兒童劇短演。（平鎮區公所提供）「2025平鎮藝術季」首次嘗試將藝術季與校園巡演結合，巡迴全區13所國小進行兒童劇短演。（平鎮區公所提供）

平鎮區長蕭巧如表示，此次公演也與社會局小衛星計畫合作，邀請社區小朋友參與，提供接觸藝術文化的機會，透過豐富的休閒活動，讓參與者感受到文化藝術的魅力，也激發對未來生活的美好想像，同時增進親子情感。

公所人文課長潘昌岳表示，6月28、29日的兒童劇公演，希望活動深入校園，增加小朋友接觸藝術活動機會，除邀請平鎮各國小家長及學童外，也於6月16日開放一般民眾至公所人文課免費索票，每人限領4張。

「2025平鎮藝術季」6月28、29日2場次大型公演，以全區各國小兒童為主要對象，邀蘋果劇團展演。（平鎮區公所提供）「2025平鎮藝術季」6月28、29日2場次大型公演，以全區各國小兒童為主要對象，邀蘋果劇團展演。（平鎮區公所提供）

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