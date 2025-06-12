敘利亞毀損建築下方 意外發現拜占庭古墓群

承包商在敘利亞北部清理毀損房屋時，發現地下拜占庭古墓遺址。文物局局長哈桑．伊斯梅爾在現場做筆記。（美聯社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕承包商在敘利亞北部清理毀損房屋的瓦礫時，意外發現了一處驚人的發現——一座已超過1500年歷史的拜占庭古墓群遺址。

這項發現於上個月出現在位於伊德利卜省（Idlib）的馬阿拉特．努曼鎮（Maarat al-Numan），這座城鎮戰略位置重要，曾是近年敘利亞內戰中的一個關鍵戰點，導致許多房屋在衝突中被洗劫或摧毀。

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如今居民返回並重建家園。重建工程中，工人挖出石頭洞口，察覺這裡可能為古墓。居民立即通報文物局，當局派出一支專業隊伍前往勘察並保護現場。有一個坑洞通往2個墓室的入口，每個墓室內都有6座石棺。其中一根石柱頂部雕有十字架。

一座已超過1500年歷史的地下拜占庭古墓遺址，其中石柱頂部雕有十字架。（美聯社提供）

「根據石柱頂部的十字架，以及現場的陶器和玻璃碎片來看，這座墓地應屬拜占庭時期。」文物局局長哈桑．伊斯梅爾（Hassan al-Ismai）表示。他指出，這項發現為當地本就豐富的考古遺產再添一筆，「伊德利卜擁有敘利亞三分之一的古蹟，共計有800處考古遺址，還包括一座古城。」

拜占庭帝國始於西元4世紀，是羅馬帝國的延續，以君士坦丁堡（今伊斯坦堡）為首都。在敘利亞西北部的岩石丘陵和平原上，仍可見拜占庭時期被遺棄的鄉鎮，稱為「死城」，其風化的石灰岩遺跡保留了石屋、教堂、墓葬與柱廊街道的痕跡。

承包商在敘利亞北部清理毀損房屋時，發現一座已超過1500年歷史的地下拜占庭古墓遺址。（美聯社提供）

鎮上居民吉亞斯．謝赫．迪亞卜（Ghiath Sheikh Diab）親眼目睹這座墓群被發掘的時刻。他說，過去若民眾在自家土地發現遺跡，常會偷偷掩蓋起來，擔心政府會徵收他們的土地來保護文物。他表示，希望新政府能在這類情況下合理補償地主，並協助那些重返家園卻發現房屋已毀的流離失所者。

多年戰亂不僅透過轟炸，也透過掠奪與非法挖掘，對敘利亞的文物遺址造成了重大破壞。另有些人從這些遺跡中看到經濟復甦的希望。當地居民阿貝德．賈法爾（Abed Jaafar）帶著兒子前來參觀新發現的古墓，並拍照留念。他說：「以前有很多外國遊客專門來馬阿拉特看這些古蹟。我們需要好好保護文物，修復它們，讓它們恢復原貌……這樣才能幫助恢復觀光，振興經濟。」

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