十三行博物館推出「島嶼織縷」特展 展現南島衣飾千年工藝與永續精神

現場展出距今4500年的水碓尾遺址「有槽石棒」，見證史前台灣樹皮布文化的存在。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館推出「島嶼織縷－古代南島衣飾特展」，展出從史前至當代的南島語族製衣工藝，涵蓋考古文物與當代創作，呈現「取之自然、用之自然」的永續生活哲學。展期即日起至2026年3月15日止，於博物館第二特展廳展出，票價80元，但若是新北市市民、65歲以上年長者、未滿12歲孩童、國內各級學校學生等條件皆享有免票優惠。

新北市立十行博物館即日起展出「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」。（記者羅國嘉攝）

館長羅珮瑄說明，展覽以「敲．樹皮的綿延」、「編．絲線的交織」、「傳．衣藝的新生」三大主題，呈現南島製衣技術的演進。展品來自菲律賓、帛琉、馬來西亞、印尼、斐濟等地，並展出台灣泰雅、布農、阿美、撒奇萊雅、噶瑪蘭等族群織品。另首次公開距今4500年的水碓尾遺址「有槽石棒」，以及來自下罟坑、大坌坑等遺址的陶製紡輪，見證史前紡織技術。

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響應SDGs貼心設置文宣回收站，處處可見永續環保的用心。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄表示，展覽也結合永續發展目標（SDGs），從展場節能設計到文宣回收，體現環保理念，並透過女性工藝師創作展現性別平權與傳統創新。南島衣飾反映順應自然的生活智慧與族群美學，盼觀眾透過展覽理解南島文化與永續價值。更多資訊可至官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）查詢。

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