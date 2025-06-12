高雄春天藝術節旗艦歌劇《弄臣》6/20、22日衛武營演出

高雄春天藝術節旗艦歌劇《弄臣》將於6月20、22日在衛武營國家藝術文化中心演出。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市春天藝術節攜手高雄市交響樂團推出第8部自製旗艦歌劇《弄臣》，為威爾第歌劇經典鉅作，劇情多變高潮迭起，結合動人音樂、華麗排場，上演善惡、愛恨與復仇交響，將於6月20、22日在衛武營國家藝術文化中心演出。

高雄春天藝術節自製多部歌劇獲好評，文化局副局長簡美玲今致詞感謝工作人員這一個月辛苦密集彩排，也代表市府感謝台積電文教基金會贊助，讓節目呈現更臻完美，邀請觀眾進劇場觀戲，另規劃青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎青年們多加利用。

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歌劇《弄臣》完美結合音樂與戲劇，劇情直指人心，善與惡、愛與恨交織，呈現人性複雜與矛盾。（記者陳文嬋攝）

台積電文教基金會執行長許峻郎說，很開心第一次跟高雄展開合作是「歌劇」，《弄臣》也正好是他進入歌劇領域前幾部之一，基金會長期推廣精緻藝文，以實際力量回饋廠區所在地社區，期盼透過藝企合作模式，為高雄提供最優質藝文饗宴，提升民眾精神生活。

歌劇《弄臣》劇情直指人心，善與惡、愛與恨交織，呈現人性複雜與矛盾、社會黑暗面，甚至暗黑復仇、犧牲與救贖，劇情多變高潮迭起，搭配華麗排場演出，加上精湛藝術創意、動聽歌聲舞影，完美結合音樂與戲劇，成為歌劇史上不朽經典鉅作。

尤其《弄臣》以動人音樂著稱，優美旋律令人印象深刻，包括公爵〈善變的女人〉輕快浮誇旋律反映花心本性，吉爾達演唱〈可愛的名字〉充滿對愛情純真與憧憬；還有四重唱〈愛神的美麗女兒〉由4名角色同時發聲，巧妙將多層次情感糅合，詮釋角色內心世界，多首經典名曲廣為流傳。

此外，義大利詹尼．桑圖奇擔綱導演，2名外籍男主角為愛爾蘭男高音蓋瑞．戴維斯林飾演公爵、墨西哥男中音阿弗雷多．達薩飾演弄臣女主角為前年在《愛情靈藥》表現亮眼的賴珏妤，演出弄臣女兒吉爾達角色；全劇角色眾多，國內知名聲樂家多人共同演出，包括羅俊穎、翁若珮等人。

國立台北藝術大學音樂學研究所專任助理教授車炎江解析，全劇時空背景從16世紀移轉1950年代，原本花心公爵變成有錢公子哥，弄臣也非以往常見駝背小丑扮相而是酒吧服務生；舞臺設計以廿世紀美國藝術家霍普繪畫風格為藍本，全體製作和演出團隊集結大量國內外傑出人才參與合作，令人引頸期盼。

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