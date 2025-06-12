澳洲原住民藝術史 墨爾本波特美術館大展

「65,000年：澳洲藝術簡史」展覽日前在墨爾本大學波特美術館揭幕，規模宏大，展出超過400件作品。（歐新社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕「65,000年：澳洲藝術簡史」（65,000 Years: A Short History of Australian Art）展覽日前在墨爾本大學波特美術館（Potter Museum of Art）揭幕，規模宏大，展出作品超過400件，彰顯原住民文化與傳統、知識與主體性的深遠意義，並強調「這不只是民族誌收藏——這是藝術。」

從展覽名稱「65,000年：澳洲藝術簡史」可見策展團隊的黑色幽默與反諷意味，傳達原住民藝術雖擁有悠長深遠的傳統，卻長期受到貶低與忽視，直到近年才開始被重視。由知名學者馬西亞．蘭頓（Marcia Langton）、茱蒂絲．萊恩（Judith Ryan）與夏妮莎．麥康維爾（Shanysa McConville）共同策展，並諮詢原住民與托勒斯海峽（Torres Strait）島民藝術家。蘭頓表示，過往原住民藝術都被認為「原始」，或被收藏家以「民間藝術」（folk art）看待，就算在博物館也難以進入主要展廳，直到20世紀末期，才勉強且不甘願地將原住民與托勒斯海峽島民藝術納入正統藝術史體系。

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策展團隊依據歷史展示作品，建構原住民藝術的社會背景與文化脈絡，呈現跨越大陸的各種藝術運動，許多作品試圖在殖民暴力的歷史中尋求和解，顯現原住民堅韌不屈的精神與文化守護者的角色。

「65,000年：澳洲藝術簡史」展覽日前在墨爾本大學波特美術館揭幕，規模宏大，展出超過400件作品。（歐新社提供）

整場展覽拒絕美觀與安慰人心，而是誠實面對白人為鞏固殖民統治的暴力。展間「黑暗之心」（Dark Heart），檢視澳洲殖民的種族歧視歷史（墨爾本大學更是參與其中）。「這個空間的目的就是讓人感到被冒犯」，蘭頓談到這展間，這裡重建了20世紀初的實驗室場景，墨爾本大學解剖學教授、知名優生學家理查．貝瑞（Richard JA Berry）的肖像，桌上的頭骨訴說著殖民學術的恐怖歷史——數十年來，澳洲原住民的遺骸被掘起、研究、封存，全都以「學術研究」的名義進行。

策展人萊恩指出，從貝瑞的研究可以衍伸至「白澳政策」、被偷走的一代（Stolen Generations）、以及今日原住民死於拘留所的悲劇。儘管這個空間令人不安——與其說是因為展出骸骨與儀器，不如說是來自那股冷酷、傲慢與科學至上的氛圍——即是期望觀者正視與省思的歷史。

策展人麥康維爾則認為，這場展覽挑戰了人們對原住民與托勒斯海峽島民藝術的既定印象。「展覽提供一個至關重要的平台，讓原住民說出自己的故事，並激發社會對原住民文化、歷史與藝術在國家與學術界的深度對話」，企圖讓世世代代被邊緣化的原住民藝術，獲得應有的平等對待。「65,000年：澳洲藝術簡史」展覽即日起至11月22日，詳情請詢官網（https://potter-museum.unimelb.edu.au/whats-on/exhibitions/65000-years）。

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