新竹縣國寶瓦作匠師傅明光 榮獲第44屆行政院文化獎

新竹縣國寶級瓦作匠師傅明光，榮獲第44屆行政院文化獎。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣高齡85歲的國寶級瓦作匠師傅明光，從15歲拜師學藝參與客家傳統伙房屋、廟宇等建物興建的泥水匠藝至今，於傳統建築修繕、文化資產保存具有特殊貢獻，繼2016年獲文化部授證為重要土水修造技術（瓦作）保存者，今年更進一步榮獲第44屆行政院文化獎，實至名歸。

高齡85歲的瓦作匠師傅明光，從15歲拜師學藝參與客家傳統伙房屋、廟宇等建物興建的泥水匠藝至今。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，第44屆行政院文化獎獲獎名單6月3日公布，新竹縣國寶級瓦作匠師傅明光，與歌仔戲巨星楊麗花、農民文學詩人吳晟共同獲得殊榮。

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縣長楊文科表示，傅明光是新竹縣竹東人，以不鋪防水毯的傳統鋪瓦工法見長，從做磚、基礎、牆體、棟桁、彩繪到黏瓦，可以不假他人獨力完成。他恭喜國寶匠師，更稱讚是「客家傳統建築的真人教科書」！

新竹縣國寶級瓦作匠師傅明光，榮獲第44屆行政院文化獎。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，傅明光司阜早期從事伙房及廟宇的設計及施作超過一甲子，近20多年來更積極參與古蹟修復，於新竹縣國定古蹟金廣福公館、縣定古蹟姜氏家廟、慈天宮、新埔劉家祠、張氏家廟、橫山樂善堂、竹東甘屋渤海堂、歷史建築竹北汾陽堂、大夫第等文化資產修繕都有他的身影，感謝傅司阜為新竹縣文資保存所奉獻的心力。

高齡85歲的瓦作匠師傅明光，於傳統建築修繕、文化資產保存具有特殊貢獻。（記者廖雪茹攝）

近年來由建築師鍾心怡主持的瓦作傳習計畫，傅明光司阜陸續在竹北新瓦屋客家文化保存區10號建築及芎林鄭氏家廟，指導年輕匠師進行屋面修復實作，在「謹砌細鋪」中學習傳統建築的各項要領。

文化局也配合此傳習計畫辦理推廣活動，讓民眾可親眼觀察傳統建築屋頂修復工法和歷程，拓展客家傳統建築的知識與技藝，並希望能在匠師傳習培育計畫中，厚植在地文化資產教育能量，讓美好的傳統技藝能持續傳承下去。

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