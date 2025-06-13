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嘉市走走春生活實驗節開幕 竹編稻草光影點亮大溪厝

2025/06/13 14:09

走走春生活實驗節的裝置藝術。（嘉義市政府提供）走走春生活實驗節的裝置藝術。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市「走走春生活實驗節」即將於明天開幕，昨晚市府到大溪厝水環境教育園區開箱，穿梭在充滿巧思的裝置藝術，明、後天將有盛大的開幕表演活動，展期至6月22日，邀請民眾探訪竹編與稻草藝術。

嘉義市長黃敏惠表示，走走春生活實驗節是市府推動農村創生與文化策展的成果展現，到大溪厝水環境教育園區可看到鄉村風光，原先堆置雜物、髒亂的水環境已成為教育場域。

走走春生活實驗節美麗的裝置藝術。（嘉義市政府提供）走走春生活實驗節美麗的裝置藝術。（嘉義市政府提供）

今年活動集結5組以農村題材及永續材料創作的裝置藝術，藝術家使用竹編、稻草藝術及昇億水電材料有限公司所提供的循環水管材料。場域內設置多座大型藝術裝置，邀請「龍崎光節－空山祭」策展團隊艸非火工作室打造與社區共創的藝術裝置「田隙光影」，以投影的形式於現地景觀，呼應小王子旅程中不同星球的探索。

嘉義市政府團隊昨晚先為走走春生活實驗節開箱。（嘉義市政府提供）嘉義市政府團隊昨晚先為走走春生活實驗節開箱。（嘉義市政府提供）

節慶邀請超過60攤風格市集，包含在地知名品牌如奮起福米餅、五魚咖啡等，外縣市青農品牌如民雄金桔農莊、阿里山極邊山葵WASABI等，也與台南知名冰淇淋品牌「雪諾冰淇淋」以純粹、自然的品牌調性出發，結合嘉義市農產物，推出限定口味「幸福嘉義米冰淇淋」，展現嘉義農業加工創新的成果。

活動邀請「怕胖團PAPUN BAND」、「麋先生MIXER」等知名音樂人，及在地表演藝術家駱駝老師帶來《好好聽：繪本秀》，結合在地故事與角色演繹。

市府建設處長田長沛表示，走走春生活實驗節透過在地農產、環保材料、藝術共創與親子教育等面向，感受永續理念，讓農村成為連結文化與創意的開放平台，活動期間有規畫接駁車與導覽服務，鼓勵民眾多利用大眾運輸交通工具。

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