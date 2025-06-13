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百年奇譚重返書市！泉鏡花《草迷宮》鬼影唱出童年搖籃曲 不只驚悚還勾勒心碎情深

2025/06/13 12:30

《草迷宮》泉鏡花著，高詹燦譯，麥田出版。（記者董柏廷攝）《草迷宮》泉鏡花著，高詹燦譯，麥田出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本文學名家泉鏡花（Izumi Kyoka，1873-1939）的經典小說《草迷宮》近日推出新譯本，透過繁複層疊的敘事與濃烈的視覺語言，重現這則集詩性與神祕於一身的文學奇譚。該書被譽為進入泉鏡花幻想文學世界的最佳入門作，長年風靡日本文壇，更受到劇場、影像與插畫藝術家跨界改編致敬。

《草迷宮》以一名雲遊僧小次郎踏入詛咒宅邸為起點，隨著他邂逅追尋童年「手毬歌」的青年葉越明，展開一連串錯置時空的靈異旅程。小說中鬼魅與人事交錯並行，不僅營造驚懼氛圍，更迸發難以釋懷的情感餘燼。泉鏡花擅長將戲劇性結構與強烈畫面感揉合，讓怪談脫離單純嚇人的框架，轉化為對生命、情感與記憶的深刻凝視。

本作展現泉鏡花對超自然現象與人性執念並置書寫的高超技巧，他透過層層嵌套的敘事方式，勾勒出一座生者難眠、亡者難滅的迷宮。小說中的鬼影既是驚懼的象徵，也像是對世間情深與遺憾的幽微詮釋。泉鏡花的筆下讓讀者感受到：真正讓人不安的，往往不是鬼怪，而是那些無法忘記的聲音與情感。

泉鏡花生於1873年，是日本明治末期至昭和初年的代表作家之一。他筆下結合江戶文學的餘韻與浪漫主義的風格，作品充滿神怪、幻想、耽美與社會觀察，為日本近代幻想文學奠定根基。年輕時受尾崎紅葉啟發而踏入文壇，並以《冠彌左衛門》展開創作生涯，代表作包括《高野聖》、《婦系圖》、《歌行燈》、《夜叉池》等，兼具小說與戲曲創作成就。

《草迷宮》原著問世已逾百年，被譯為英語、義大利語、西班牙語等語言，在全球獲得廣大讀者共鳴。日本導演寺山修司與蜷川幸雄皆曾將其改編為電影與舞台劇，耽美畫家山本タカト亦曾推出致敬畫集，顯示其跨世代的藝術感染力。透過《草迷宮》，讀者得以一窺泉鏡花筆下的幽冥世界。他的鬼魅從來不只是嚇人而已，而是像靜靜盤旋的回聲，反覆追問：「何以生？何以死？何以不能遺忘？」於焉發現，書中鬼影或許比活人更懂情深與哀絕。不僅是一則奇譚，更是穿透人心深處、在幽微的光影與記憶裂縫中編織出一則關於生死、追尋與怨念的傳奇。

日本文豪泉鏡花。（圖片取自維基百科）日本文豪泉鏡花。（圖片取自維基百科）

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