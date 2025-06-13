北埔姜氏家廟獲近億補助修復完工10年未開放 客委會回應了

新竹縣縣定古蹟北埔姜氏家廟，獲得政府補助近1億元經費修復，但完工10年迄今始終大門深瑣。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟北埔姜氏家廟，因匠藝不凡，被譽為台灣四大家廟之一，藝術價值極高，獲得政府補助近1億元經費修復，但2016年完工後始終大門深瑣，學術機關團體需提前1個月以公文申請預約，方可入內參訪，文化界不斷建請全面開放參觀未果，嘆惜辜負政府文資保存的美意，也讓世人難以一睹台灣的建築瑰寶及客家傳統工藝之美。

新竹縣縣定古蹟-北埔姜氏家廟，獲得政府補助近1億元經費修復，但完工10年迄今始終大門深瑣。（記者廖雪茹攝）

客家委員會對此表示，經洽主管機關新竹縣政府文化局了解，北埔姜氏家廟今年已向文化局提出代管需求，希望由該局負責日常管理維護事項，並由該局朝納入北埔文化資產點聯營方向辦理。目前仍由雙方討論中，客委會將持續關切辦理情形，必要時提供相關協助。

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北埔姜氏家廟建物裝飾中，有廟宇難得一見的仕女畫。（記者廖雪茹攝）

竹縣府文化局則表示，姜氏家廟因權屬複雜且管理人年邁，現由其兒子代理，開放營運能量有限，該局持續訪視輔導。對於管理人提出代管需求，將在細節討論後研擬出妥適的開放策略。

北埔姜氏家廟彩繪由名匠邱玉坡及邱鎮邦父子主筆，其擂金彩繪最為特別，也是全國僅存作品。（記者廖雪茹攝）

文史資料顯示，北埔姜氏家廟於1924年竣工落成。北埔最大家族姜家聘請名當時的匠興建祠堂，由大木名匠葉金萬的高徒徐清規畫，彩繪由廣東大埔名匠邱玉坡及邱鎮邦父子主筆，其擂金彩繪最為特別，也是全國僅存作品；木雕由徐清及徐春泉所主持；石雕則是辛阿救的作品，建築工藝表現非凡。

北埔姜氏家廟樑柱彩繪有少見的菱線狀包巾。（記者廖雪茹攝）

客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、社規師郭台貴、賴阿良表示，北埔姜氏家廟從2004年起展開修復工程，累計獲客委會近9000萬元補助，新竹縣政府自籌約900萬元，分3期施工。歷經多年努力重現古蹟原貌，但因姜氏家廟管理人因素，迄今未有如其他多數古蹟一樣的開放措施，非常遺憾。

北埔姜氏家廟因匠藝不凡，被譽為台灣四大家廟之一，藝術價值極高。（記者廖雪茹攝）

黎許傳等人建請客委會、新竹縣政府、新竹縣客庄創生環境營造計畫督導團、姜氏家廟管理人等，共同召開開放方式協商會議。同時，建請客委會檢討客庄創生營造計畫補助要點中，開放供公眾使用的所有權人文書公證作業，以避免類似情事再發生。對於檢討補助要點，客委會回應表示須要經過專業研議跟討論。

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