《文馨獎》改制轉型 不再以金錢投入為依據 新辦法出爐

文化部啟動第17屆《文馨獎》徵件作業。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自今年起推動新制文馨獎，即日起公告「文馨獎獎勵要點」，啟動第17屆《文馨獎》徵件作業，報名期間自即日起至8月8日下午5時。

文化部表示，為鼓勵各界共同支持文化ESG，今年度《文馨獎》將與文策院《ESG for Culture影響力獎》共同舉辦聯合頒獎典禮，以表彰對於促進文化平權及文化內容發展的公民、企業、民間團體等，期待藉此為文化發展與文創產業注入永續動能。

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文化部說明，此次《文馨獎》制度革新重點，有別於過往以金錢投入作為評選依據的限制，改以專案計畫的文化內涵、社會影響力及推動改變的潛能作為評選核心，評選重點聚焦於提升文化近用、多元共融、創新實踐與永續發展等面向，並綜合評估申請者資源投入、社會影響力、創意表現與長期推動潛力。

《ESG for Culture影響力獎》報名期間至6月30日止；至於個人、財團法人、公益社團法人、民間團體，皆可報名《文馨獎》，報名期間至8月8日止。兩獎項預計於10月公布得獎名單，並於11月中下旬舉辦聯合頒獎典禮。

文化部將於6月辦理2場徵件說明會，包含6月24日實體說明會及6月27日線上說明會，介紹獎項變革及評審機制，有利於參加獎項申請準備。相關詳情可詢文馨獎官方網站（https://aaba.moc.gov.tw/）。

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