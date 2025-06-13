「工藝之家」吳明儀特展 「無為」展順應自然初心

吳明儀《太極茶席》以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕擁有「台灣工藝之家」頭銜的吳明儀長期投入陶藝創作，首次集結各時期創作，精選33件組作品於「無為—吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於鶯歌陶瓷博物館展出，吳明儀炫麗的釉彩、質樸的柴燒、景觀陶藝設計及實用陶等多樣性風格，巧妙地呼應其陶瓷作品對自然意象的捕捉，讓大家看見台灣工藝之美。

「無為—吳明儀陶藝之路」即日起至7月6日於陶博館展出。（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文表示，陶藝家吳明儀傳承無形文化資產「車做」製陶技藝，精進於陶藝創作的技藝，參展、獲獎無數，更於2010年獲選「台灣工藝之家」，他的創作遊走於實用與創作之間，無論是探究陶瓷釉彩的變化、柴燒自然落灰釉及近年來投入製作茶器及咖啡器具，皆推陳出新地展現豐沛的創作能量。

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《1.2.3木頭人》將「吳」字立體化的創意陶偶，趣味橫生。（記者翁聿煌攝）

吳明儀分享他的創作順應萬物自然本質，不違天性、隨順而作，正是此次展名「無為」的意境，早期他潛心於研究釉藥，1996年前後以「銅紅綠窯變釉」結合多元器形，創作一系列極具特色的作品，1997年後，持續成熟發展各式成形技法，其中《吳題》運用手擠坯技巧將「吳」字立體化，圓圈與直線的簡單造型，代表著他創作的初衷。

吳明儀1998年受柴燒自然多變的色彩與質樸韻味吸引，投入柴燒陶的實驗研究，作品富有自然落灰分佈的虛實濃淡，坯體火痕變化效果迷人，2000年投身景觀陶瓷創作，代表作之一「水流系列」因而誕生，《曲水流觴》蘊含濃厚文人情懷，象徵其源源不絕的創作能量。

近年，吳明儀致力於生活美學的實踐，深入研究茶與咖啡文化，將美學精神融入日常器物的創作之中。《太極茶席》以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合，吸引觀眾目光。更多相關展訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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