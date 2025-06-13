自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「工藝之家」吳明儀特展 「無為」展順應自然初心

2025/06/13 14:27

吳明儀《太極茶席》以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合。（記者翁聿煌攝）吳明儀《太極茶席》以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕擁有「台灣工藝之家」頭銜的吳明儀長期投入陶藝創作，首次集結各時期創作，精選33件組作品於「無為—吳明儀陶藝之路」，即日起至7月6日於鶯歌陶瓷博物館展出，吳明儀炫麗的釉彩、質樸的柴燒、景觀陶藝設計及實用陶等多樣性風格，巧妙地呼應其陶瓷作品對自然意象的捕捉，讓大家看見台灣工藝之美。

「無為—吳明儀陶藝之路」即日起至7月6日於陶博館展出。（記者翁聿煌攝）「無為—吳明儀陶藝之路」即日起至7月6日於陶博館展出。（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文表示，陶藝家吳明儀傳承無形文化資產「車做」製陶技藝，精進於陶藝創作的技藝，參展、獲獎無數，更於2010年獲選「台灣工藝之家」，他的創作遊走於實用與創作之間，無論是探究陶瓷釉彩的變化、柴燒自然落灰釉及近年來投入製作茶器及咖啡器具，皆推陳出新地展現豐沛的創作能量。

《1.2.3木頭人》將「吳」字立體化的創意陶偶，趣味橫生。（記者翁聿煌攝）《1.2.3木頭人》將「吳」字立體化的創意陶偶，趣味橫生。（記者翁聿煌攝）

吳明儀分享他的創作順應萬物自然本質，不違天性、隨順而作，正是此次展名「無為」的意境，早期他潛心於研究釉藥，1996年前後以「銅紅綠窯變釉」結合多元器形，創作一系列極具特色的作品，1997年後，持續成熟發展各式成形技法，其中《吳題》運用手擠坯技巧將「吳」字立體化，圓圈與直線的簡單造型，代表著他創作的初衷。

吳明儀1998年受柴燒自然多變的色彩與質樸韻味吸引，投入柴燒陶的實驗研究，作品富有自然落灰分佈的虛實濃淡，坯體火痕變化效果迷人，2000年投身景觀陶瓷創作，代表作之一「水流系列」因而誕生，《曲水流觴》蘊含濃厚文人情懷，象徵其源源不絕的創作能量。

近年，吳明儀致力於生活美學的實踐，深入研究茶與咖啡文化，將美學精神融入日常器物的創作之中。《太極茶席》以太極意象詮釋東方哲學之美，體現生活與藝術的深度結合，吸引觀眾目光。更多相關展訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應