2025通霄沙雕節7/12登場 8國藝術家聯手打造

「2025通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場登場，邀集來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞及蒙古等8位國際沙雕師來台創作。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣年度盛事「2025通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場盛大登場。縣府今年擴大舉辦規模，邀集來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞及蒙古等8位國際沙雕師來台創作，目前部分作品已陸續完成，活動氣氛逐漸升溫，令人期待。

「2025通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場登場，目前部分作品已陸續完成。（記者彭健禮攝）

苗栗縣政府文化觀光局指出，通霄擁有優美海岸線與著名的海水浴場，是夏日旅遊與親水活動的熱門地點，去年首度舉辦沙雕藝術節即吸引近33萬人次參觀，廣受好評。今年的沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展期維持65天，免費開放參觀，並力邀國際級藝術家參與，展現苗栗與世界接軌的文化能量。

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每件沙雕作品各有特色。（記者彭健禮攝）

這屆沙雕節共展出23件作品，除了國際創作者，還有台灣本地及原住民藝術家的沙雕創作，豐富作品風格與文化內涵。其中最受矚目的主雕作品《永續與和平》，由藝術總監陳坤田領軍國內外沙雕師共同完成，長達70公尺、高達5公尺，是全台首座巨型連雕，創下沙雕藝術新里程碑。

值得一提的是，來自戰火中的烏克蘭藝術家Bogdan Kutsevych與印度沙雕師Om Prakash Sahu，親赴台灣參與創作，透過沙雕傳達對和平的渴望與溫柔呼喚，寓意深遠，呼應本屆主題精神。

文觀局表示，活動期間，縣府與通霄鎮公所分工合作，除負責沙雕創作與展場環境維護外，假日亦安排市集與表演活動。通霄海水浴場鄰近台61線西濱快速道路，交通便利，適合親子同遊與假日出遊，歡迎民眾共襄盛舉。

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