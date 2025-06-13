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世代單傳！台南百年「泉利打鐵店」李信賢展祖傳技藝

2025/06/13 15:06

泉利打鐵店第六代李信賢，自祖父李清河與父親李一男身上學得打鐵技藝。（南市觀旅局提供）泉利打鐵店第六代李信賢，自祖父李清河與父親李一男身上學得打鐵技藝。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕昔有「南瀛第一老街」之稱的鹽水橋南老街，是大台南地區最早發展的商業街之一，街上逾百年歷史的「泉利打鐵店」，迄今仍堅持祖傳技藝手工打造，所產製的刀具、農具深受地方居民喜愛，而生火打鐵的景象也成為老街上最引人駐足的人文風景。

泉利打鐵店是全台極少數的古早打鐵店，李信賢返家後著手整建展示空間。（南市觀旅局提供）泉利打鐵店是全台極少數的古早打鐵店，李信賢返家後著手整建展示空間。（南市觀旅局提供）

泉利打鐵店的祖先自泉州來台，靠打製各式刀具與鋤頭、掘子、耙子等農具為業，以絕佳的技術與誠信經營奠定良好口碑，並堅持技藝代代單傳。目前接手的第六代李信賢自國中起開始學打鐵，從基礎敲敲打打，到循序漸進到能打製各式刀具與鐵器。

橋南老街上的泉利打鐵店古色古香，展露濃厚的懷舊風景。（南市觀旅局提供）橋南老街上的泉利打鐵店古色古香，展露濃厚的懷舊風景。（南市觀旅局提供）

李信賢曾因父親李一男如鐵般的性格與求好心切而一度不合，在經歷猶如打鐵磨刀般鍛錘推磨，才將彼此個性上的稜角磨平，也練就一身本領。至今仍嚴守古法手工鑄鐵，從選材、鍛鐵、撞錘、切割、打鐵、淬火、裝柄到拋光，多道工序缺一不可。

李信賢說，泉利的刀具十分講究「彥」鋼（gàn-kǹg，淬火之意）及磨刀工法，淬火目的是提高刀刃的硬度與強度，攸關一把刀的持久性，而磨刀工法則決定著刀子好不好切。手工刀具的製作極為耗時費工，儘管價格高於市場售價，但自家產品除了有數代相傳的技法與經驗，更蘊藏著功夫與細節，很多顧客一買就是多年，甚至好幾代，還因此結成好友。

觀旅局長林國華指出，《台南奇人帶路》系列報導3個多月來介紹15篇台南職人生命故事，也從中發掘創意遊程，讓民眾感受台南的文化魅力。另即起至7月31日推出「玩轉台南．百樣精采」攝影比賽，邀民眾邊玩邊拍，用鏡頭記錄不同視角的台南。

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