自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「樂高版」擔仔麵、棺材板 積木美食台南登場

2025/06/13 16:29

樂高達人戚心偉（右）與詹政峰。（記者王捷攝）樂高達人戚心偉（右）與詹政峰。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕擔仔麵、蝦仁飯也有「樂高版」！台南首家樂高授權專賣店今天進駐南紡購物中心，有「黃大師」稱呼的樂高專業認證大師黃彥智，樂高達人戚心偉與詹政峰，還用積木創作了台南小吃、黑面琵鷺與劍獅，吸引許多民眾拍照，戚心偉說，所有小吃最難「做」的是擔仔麵。

蝦捲。（記者王捷攝）蝦捲。（記者王捷攝）

這間樂高專賣店是台灣第6間，去年樂高曾南紡快閃，吸引大批樂高迷朝聖，今年樂高決定展店，同步設置全台最大體驗拼砌區，讓親子一同在樂高世界裡拼出專屬台南記憶。

棺材板。（記者王捷攝）棺材板。（記者王捷攝）

樂高台灣區總經理黃小瑩與營運商SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬共同剪綵，黃小瑩說，台南店不只是授權通路，更是樂高在地化精神的實踐，例如樂高達人以樂高創作台南的小吃，還有代表台南的黑面琵鷺與劍獅。

蝦仁飯。（記者王捷攝）蝦仁飯。（記者王捷攝）

上次快閃中曾有包、虱目魚粥，這次兩位樂高達人新增了棺材板、蝦捲、蝦仁飯還有白糖粿等，戚心偉說，其中最困難的是擔仔麵，也對這個作品最有感情，因為母親每次來台南都要吃擔仔麵，所以他一邊做、一邊還傳給母親鑑定，最特別的是麵體，採用樂高的軟管積木製作。

擔仔麵的麵體採用樂高軟管積木製作。（記者王捷攝）擔仔麵的麵體採用樂高軟管積木製作。（記者王捷攝）

除了積木美食與城市地景牆展示，現場也推出多項限定開幕活動，鼓勵大小朋友一同走進積木世界，將玩具與地方味結合，拼出屬於古都的樂高。

黑面琵鷺。（記者王捷攝）黑面琵鷺。（記者王捷攝）

台南擔仔麵的起源，可追溯至清朝末年約1895年前後，由來自福建泉州的洪芋頭所創，他在20多歲時，曾與賣麵的師傅學藝，因每年夏秋颱風季，渡船生意差，為度過淡季才將麵攤取名「度小月」。

樂高版的台南劍獅。（記者王捷攝）樂高版的台南劍獅。（記者王捷攝）

台南擔仔麵的特色，煮麵者須效仿傳統，坐小矮凳上煮麵，且以小碗裝麵，配料則有肉燥、蝦仁，用香菜、蒜泥調味。洪芋頭過世後，老店分為兩房，1972年分家，第三代長孫洪振銘取得「度小月」的商標權，排行第三的孫子洪東英則以祖父之名，改店名為「洪芋頭擔仔麵」，而「洪芋頭」在2016年歇業。

度小月擔仔麵的煮麵者仍維持百年前傳統，坐在小矮凳上煮麵。（記者王捷攝）度小月擔仔麵的煮麵者仍維持百年前傳統，坐在小矮凳上煮麵。（記者王捷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應