「樂高版」擔仔麵、棺材板 積木美食台南登場

樂高達人戚心偉（右）與詹政峰。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕擔仔麵、蝦仁飯也有「樂高版」！台南首家樂高授權專賣店今天進駐南紡購物中心，有「黃大師」稱呼的樂高專業認證大師黃彥智，樂高達人戚心偉與詹政峰，還用積木創作了台南小吃、黑面琵鷺與劍獅，吸引許多民眾拍照，戚心偉說，所有小吃最難「做」的是擔仔麵。

蝦捲。（記者王捷攝）

這間樂高專賣店是台灣第6間，去年樂高曾南紡快閃，吸引大批樂高迷朝聖，今年樂高決定展店，同步設置全台最大體驗拼砌區，讓親子一同在樂高世界裡拼出專屬台南記憶。

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棺材板。（記者王捷攝）

樂高台灣區總經理黃小瑩與營運商SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬共同剪綵，黃小瑩說，台南店不只是授權通路，更是樂高在地化精神的實踐，例如樂高達人以樂高創作台南的小吃，還有代表台南的黑面琵鷺與劍獅。

蝦仁飯。（記者王捷攝）

上次快閃中曾有刈包、虱目魚粥，這次兩位樂高達人新增了棺材板、蝦捲、蝦仁飯還有白糖粿等，戚心偉說，其中最困難的是擔仔麵，也對這個作品最有感情，因為母親每次來台南都要吃擔仔麵，所以他一邊做、一邊還傳給母親鑑定，最特別的是麵體，採用樂高的軟管積木製作。

擔仔麵的麵體採用樂高軟管積木製作。（記者王捷攝）

除了積木美食與城市地景牆展示，現場也推出多項限定開幕活動，鼓勵大小朋友一同走進積木世界，將玩具與地方味結合，拼出屬於古都的樂高。

黑面琵鷺。（記者王捷攝）

台南擔仔麵的起源，可追溯至清朝末年約1895年前後，由來自福建泉州的洪芋頭所創，他在20多歲時，曾與賣麵的師傅學藝，因每年夏秋颱風季，渡船生意差，為度過淡季才將麵攤取名「度小月」。

樂高版的台南劍獅。（記者王捷攝）

台南擔仔麵的特色，煮麵者須效仿傳統，坐小矮凳上煮麵，且以小碗裝麵，配料則有肉燥、蝦仁，用香菜、蒜泥調味。洪芋頭過世後，老店分為兩房，1972年分家，第三代長孫洪振銘取得「度小月」的商標權，排行第三的孫子洪東英則以祖父之名，改店名為「洪芋頭擔仔麵」，而「洪芋頭」在2016年歇業。

度小月擔仔麵的煮麵者仍維持百年前傳統，坐在小矮凳上煮麵。（記者王捷攝）

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