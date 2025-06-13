屏科大文學獎報名倍增 散文前3名森林系大一包辦

靜思湖文學獎今天頒獎。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學靜思湖文學獎今年邁入第9屆，今天中午於屏科大圖書與會展館南風廳堂舉辦成果發表會，由校長張金龍及通識教育中心主任簡赫琳等師長參與及頒獎鼓勵。本屆「屏科大組－圖文類」、「屏科大組－散文類」及「高中職組－圖文類」3類共計徵得947件優秀作品，且稿件數量達到去年的2倍，其中屏科大散文組前3名更是由森林系的大一同班同學包辦。

靜思湖文學獎今天頒獎，圖為李承翰。（記者陳彥廷攝）

張金龍致詞時指出，寫作不只是抒發，更是一種自我回顧的方式。藉由書寫，我們能在其中找到自己成長的軌跡與生命記憶。屏科大辦理9屆的「靜思湖文學獎」成為為鄰近高中職夥伴學校的文化交流平台，盼透過文學的創作引導青年學子培養敏銳的觀察力和表達力，為文學新秀的育成埋下種子。

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靜思湖文學獎今天頒獎，圖左楊婧彤、右為王慈欣。（記者陳彥廷攝）

屏科大指出，本屆文學獎「圖文類」作品多以自然景色為創作出發點的借景抒情，表露內心情感；「散文類」作品以描寫自我生活經驗為題，誠實描繪情緒感觸，藉由文字傳達內心深處的聲音，讓觀者得以共情。947件投稿作品經校內初審後，再由知名作家組成的評審團進行評選；「圖文類」評審有王文仁、任明信與林達陽3位詩人，「散文類」評審有林徹俐、陳凱琳與蔣亞妮3位散文名家。

其中「屏科大組－散文類」前3獎是被森林系大一學生包辦，尤其楊婧彤的〈那棵鳳梨真的很醜〉及王慈新的〈小護士〉還並列奪得首獎。〈那棵鳳梨真的很醜〉是以直白的語言，楊婧彤將家裡鳳梨型的柱子作爲闡述的主體，帶出驚心動魄的童年經歷及對親情從渴望到失落的深刻情感為裝飾物親身經歷。

〈小護士〉則是以薄荷氣味連結與父親的感情，成熟地以微物帶入書寫中透出的「大事」與「重要的事」，也展現子女對隱晦父愛的觀察，她的爸爸受到女兒得獎後的激勵，公開且大方的向子女表達他對子女的愛。

參獎的李承翰則以〈遷移悲歌 托博闊〉獲獎，為花蓮太魯閣族原住民的他，本屆在圖文組亦以相同題材得到首獎殊榮，他說，從小跟隨父親學習山林知識，對土地及原住民族議題有著獨特情感，很希望能再多多的接觸，透過文字搭配紀實照片，傳達對經歷「集團移住」政策的太魯閣部落關懷。

「高中職組－圖文類」首獎得主為屏東高中蘇奕睿同學的〈自影〉，由寬廣的視角切入，最後聚焦到自我感受，巧妙地運用海生館的魚以比喻自我。獲獎作品同時也將收錄出版為作品集，希望持續鼓勵更多高屏地區的青年學子提筆寫下所思所想，創作出屬於自己的故事。

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