台中綠美圖年底將開館 限量「貓貓蟲咖波」聯名借閱證吸2萬人辦卡

台中綠美圖年推限量Q版「貓貓蟲咖波」聯名借閱證吸睛。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕結合台中市立美術館與台中市立圖書館的「台中綠美圖」，預計10月試營運，年底12月13日正式開館，台中市圖推出「綠美圖×貓貓蟲咖波」限量聯名借閱證，限量8萬張， 開辦1個月以來已吸2萬人辦卡，配合暑假到來鼓勵學生族及早申辦，暑假享受閱讀假期。

文化局表示，台中綠美圖訂12月13日正式開館，配合新總圖將開館，送給市民第一份閱讀禮物，與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名推出限量8萬份的限定版借閱證，以「咖波」翻開書本，8棟綠美圖建築從書中蹦了出來的意象設計，象徵藉閱讀開啟想像與智慧。

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暑假到來， 文化局鼓勵家長帶子女辦「貓貓蟲咖波」限量聯名借閱證，享受閱讀假期。（市府提供）

文化局指出，超Q版「貓貓蟲咖波」聯名借閱證推出1個月以來，已吸引2萬餘民眾辦卡，不少成功辦卡的民眾也興奮開箱照自拍分享新證到手，甚至有外縣市粉絲專程來台中申辦，萌力讓愛書人都愛不釋手。



中市圖指出，限量聯名借閱證分為「個人證」與「家庭證」兩種，個人證每人限辦1張，國內外民眾皆可申辦；家庭證每戶限辦1張，單人戶亦可辦理，也不限設籍台中市，歡迎民眾都成為中市圖讀者。



中市圖指出，台中借閱證除能借書外，另可累積閱讀存摺點數，中市圖積極推動異業結盟特約商店，從書店、旅遊到餐飲、日用品，持證消費即可享受超過500家商店專屬優惠，讓閱讀融入日常。



中市圖指出，暑假即將到來，歡迎家長帶子女來辦咖波借閱證，與咖波一起享受閱讀假期。

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