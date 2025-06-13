賴清德首同台馬英九女兒 直呼：我們台灣的女兒

賴清德總統（前排左2）與馬英九前總統的女兒馬唯中（右1）同台，成為故宮大都會博物館展意外焦點。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕新故宮計畫中，北院原圖書文獻大樓經整建轉型為第二展覽館，今（13）日重啟，同時舉辦首檔「美國大都會博物館名作展」開幕，賴清德總統特別出席；而隨大都會博物館團隊來台的亞洲藝術部主任馬唯中，其實是前總統馬英九的長女，因此，意外促成兩人同台，成為現場注目的焦點。

賴清德總統（中）與馬唯中（背對者左）寒暄。（記者陳奕全攝）

賴清德總統致詞時，除一一點名向AIT處長谷立言、大都會博物館展覽暨國際倡議副總監Quincy Houghton、策展人Dita Amory致謝之外，也特別介紹馬唯中，稱她是「我們台灣的女兒」。

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原來馬唯中自高中畢業後就選擇到美國就讀哈佛大學，之後又於紐約大學博物館系取得碩士學位，之後曾進入中國藝術家蔡國強的工作室工作，也曾於香港擔任策展人，直到2022年後，進入美國大都會博物館任職。

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