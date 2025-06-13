日本陶笛大師宗次郎及台韓香港4地演奏家 6/14雲林演出

世界知名日本陶笛演奏家宗次郎，將於6月14日在雲林表演廳演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為促進台日文化藝術交流，雲林縣府邀請世界知名日本陶笛演奏家宗次郎來台演出，6月14日在雲林表演廳有2場高水準表演，下午2點與香港、韓國及台灣等國陶笛藝術家的亞洲陶笛交流音樂會，晚上7點則有宗次郎帶來專場演出，喜歡音樂的民眾不要錯過。

宗次郎大師在今（13）日記者會中演奏名曲《故鄉原風景》及台灣經典歌曲《雨夜花》，象徵2地的結合，他指出，很高興能到雲林演出，感謝促成這次音樂會的人士，希望大家喜歡他的音樂。

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世界知名日本陶笛演奏家宗次郎與香港、韓國及台灣的陶笛藝術家，6月14日將在雲林表演廳演出，雲林縣長張麗善邀請大家來欣賞。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣2023年與日本館林市簽署合作備忘錄後，雙方互動密切、交流熱絡，宗次郎大師不僅在音樂藝術有極大成就，也擔任館林市後援大使，這次很榮幸以音樂為媒介，開啟一場跨越語言與國界的文化對話，他的到來是一場音樂盛會，也是一場台日友誼的見證與文化交流的重要里程碑。

縣府文化觀光處長陳璧君說，14日除了晚上7點購票入場的宗次郎大師專場陶笛音樂會，下午2點有《將亞洲請來雲林－亞洲陶笛交流音樂會》索票入場，安排韓國人氣演奏家朴鳳圭、香港陶笛演奏者原樂天，以及台灣本地深具實力的築風陶笛樂團、蒲公英陶笛樂團與雲林陶笛班演出，展現亞洲陶笛的獨特魅力與豐富內涵，也讓雲林在國際文化舞台上被看見。

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