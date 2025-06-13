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賴清德總統首談對故宮的期待 指出一項讓全球支持的價值

2025/06/13 17:05

賴清德總統今（13）日出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕。（記者陳奕全攝）賴清德總統今（13）日出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕賴清德總統今（13）日出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕，除與前總統馬英九女兒同台受矚目，他也首度以總統的身分，公開談論對國立故宮博物院的定位與期許。

「我要特別強調，故宮博物院是我們國家家重要的資產。」不過，賴清德也指出，不管是故宮建館前後百年，或是來台北之後一甲子，其實都已經年代久遠，需要注入新的生命，否則故宮博物院真的會是館如其名，亦即「故」就是「舊」，還有其他意思在裡面。

「所以我在擔任行政院院長的時候，核定了一個計劃，讓故宮博物院的正館能夠整修，讓原來的舊建築能夠改建成今天的成果。」這個計畫還特別建立了一個博物館群國際網絡的中心，讓故宮有機會跟全世界知名的博物館做進一步的連結，賴總統笑說，「我今天等於是來看成果的」。

賴清德也勉勵故宮，可以參考美國大都會博物館國際性的做法，「就是我們故宮博物院不僅僅要深耕地方，且要深耕國際，讓世界看見台灣，也把世界帶進台灣來。」賴清德說，「故宮博物院不僅僅是台灣的故宮博物院，也是世界的故宮博物院，我相信這個價值，應該會得到全世界社會大力支持。」

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