以為是派對她卻在音樂裡打開傷口！南韓作曲家KIRARA 用電音刺穿性別焦慮

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場主辦的「Sounds of Babel：如果我們的語言是……」年度展，集結來自台灣、亞洲與歐洲等9國共22組藝術家，從「語言」出發，探索聲音、符號與意識形態如何彼此交纏，現正於台灣當代文化實驗場園區展出至8月10日。其中焦點之一，是南韓藝術家鄭恩瑛與酷兒電子音樂家KIRARA的合作作品〈消除噪音，消除身體〉。

南韓酷兒電子音樂家KIRARA用作品刺穿性別焦慮，民眾須戴上耳機聆聽。（記者董柏廷攝）

此件新作由韓國國立現代美術館委託創作，是KIRARA與藝術家鄭恩瑛共同完成的錄像裝置。靈感來自KIRARA自傳式著作《女人x電力x音樂》，作品直面跨性別身體在社會中經歷的衝突、焦慮與不被理解。KIRARA以一段原創音樂與文字演繹，講述「被書寫」與「被使用」的身體狀態，將音樂作為性別認同的抵抗現場：躁動、不協調、充滿刺點，卻也自由、鮮活。對KIRARA而言，「聲音」本身就蘊含著使用與表述的張力。在聲音裡，她從不追求和諧。KIRARA的音樂融合Big Beat節奏、刺耳音牆與憂鬱旋律，每一段beat都像在對傳統性別的規訓發出挑釁。她的創作總是帶有侵略性，卻也令人沉迷，像是將性別焦慮轉化為一場自由的快感釋放。

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鄭恩瑛 × KIRARA〈消除噪音，消除身體〉鏡面、單頻道錄像、LED燈。2024。（記者董柏廷攝）

KIRARA自2014年出道，已發行7張EP與4張專輯，每年演出超過40場。她曾登上法國Trans Musicales、美國SXSW藝術節舞台，並獲韓國大眾音樂獎「最佳舞曲與電子專輯」，是亞洲極少數公開跨性別身分、並持續發聲的音樂人。她的作品不只屬於音樂，更是當代女性主義與酷兒論述的重要現場。

策展人莊偉慈指出，展覽以聖經中「巴別塔」故事為靈感，回應語言分歧下的文化錯位與現代人類無法對話的現實困境。策展人莊偉慈指出，語言不只是溝通工具，更是文化、歷史與權力的容器，藝術家們以聲音、符號、書寫與敘事展開探索，展現語言背後的政治性與文化複雜度。除了KIRARA，展覽囊括張紋瑄、張恩滿、何兆南、黃麗音、Candy Bird等台灣創作者的全新製作，並邀請到如安利・沙拉（Anri Sala）、李傑（Lee Kit）、辛西亞・馬塞爾（Cinthia Marcelle）等國際藝術家，展現語言在地理與性別疆界間的流變與交戰，從各種形式延展出敘事、影像與聲音創作，拼貼出語言如何承載文化、身份與記憶的樣貌。詳詢C-Lab官網。

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