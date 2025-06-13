雷曼家族捐贈為何重要？ 大都會博物館揭關鍵與巧合

美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監Quincy Houghton。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕閉館整修了2年多的故宮圖書文獻大樓，變身為故宮北院第二展覽館，今（13）日啟用，同時舉辦「美國大都會博物館名作展」揭幕儀式，為此，多位大都會博物館代表親自來台，偕同AIT處長谷立言共同出席，谷立言表示，兩館透過這次展覽一起分享與時俱進的文化視野，也展現雙方對於卓越品質的追求，讓他特別感動。

做為故宮北院第二展覽館揭幕大展，大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西•霍頓（Quincy Houghton）表示，這檔以「從印象派到現代主義」為主題的海外巡迴展，81幅畫作，集結38位偉大畫家的經典，包括梵谷、塞尚、雷諾瓦、馬諦斯等，涵蓋了從19世紀中葉至20世紀中葉的法國畫家以及部分西方其他國家的畫家作品。

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雷曼捐贈，塞尚作於1885~86年的〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉，67.9x92.1公分。（記者陳奕全攝）

展品中有8成精選自大都會博物館典藏的美國銀行家「雷曼兄弟」家族捐贈品，雷曼家族長達60多年的收藏累積2700件藝術作品，於1969年羅伯特‧雷曼去世後捐出，橫跨歐洲14世紀至20世紀藝術為主的收藏，成為大都會博物館非常具代表性的藏品。

讓Quincy Houghton覺得特別有意義的巧合是，雷曼家族是在大都會博物館100週年時捐贈，而大都會博物館首度在故宮博物院展出，也適逢故宮100週年院慶。故宮院長蕭宗煌則表示，在故宮創院百週年的歷史時刻，深感榮幸能與美國紐約大都會博物館合作，為台灣觀眾帶來這場重量級的國際藝術盛宴。

「從印象派到現代主義——美國大都會博物館名作展」，即日起展出至10月2日。

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