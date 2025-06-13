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新故宮計畫重要項目 圖書文獻大樓華麗變身多功能展館今亮相

2025/06/13 21:23

故宮圖書文獻大樓華麗變身第二展覽館，打造挑高明亮的公共空間全新亮相。（記者陳奕全攝）故宮圖書文獻大樓華麗變身第二展覽館，打造挑高明亮的公共空間全新亮相。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮北院第二展覽館今（13）日啟用，同時推出首檔大展「美國大都會博物館名作展」，觀眾一走進大廳，即可感受到與以往大不相同的明亮感，可說是一次華麗的變身。

故宮圖書文獻大樓變身北院第二展館重開張 首展美國大都會典藏。（記者凌美雪攝）故宮圖書文獻大樓變身北院第二展館重開張 首展美國大都會典藏。（記者凌美雪攝）

內裝全新面世的故宮北院第二展覽館，前身是1995年落成的圖書文獻大樓，原1樓即為特展廳，2至4樓為圖書館。因應「新故宮計畫」整體評估，已將圖書館移至行政園區另建新館。

因此，如今原圖書文獻大樓蛻變為嶄新的第二展覽館，1至3樓都將做為特展、常設展及數位展區，整棟大樓另設有文物修復室、科學檢測實驗室、照相室、除蟲室等專業設施，未來4樓也將設置餐廳，成為融合學術、展示、體驗與休憩功能的多元文化場域。

繼圖書文獻大樓（左邊）完工啟用後，研究大樓（右邊）預定115年完工。（記者凌美雪攝）繼圖書文獻大樓（左邊）完工啟用後，研究大樓（右邊）預定115年完工。（記者凌美雪攝）

做為百億「新故宮計畫」重要項目之一，圖書文獻大樓及研究大樓2棟一起進行整建，工程經費11.74億元，112年3月開工，圖書文獻大樓於114年2月完工，整修經費約8億元，除結構補強、無障礙工程、機電、消防外，包括2至3樓展櫃及展廳、大廳內部裝修部分；另一棟由舊的行政大樓改建的研究大樓，預定115年完工。

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