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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

迎暑假搶早鳥超殺住宿優惠 買麗寶福容送賽車旅店住宿券

2025/06/13 21:26

麗寶福容祭早鳥超殺優惠，平日雙人加樂園享優惠價，再送賽車旅店1晚。（麗寶福容大飯店提供）麗寶福容祭早鳥超殺優惠，平日雙人加樂園享優惠價，再送賽車旅店1晚。（麗寶福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假出遊想省荷包看過來！麗寶福容大飯店今夏推出買1送1超殺優惠，只要在6月30日前下訂麗寶福容大飯店的「暑假早鳥」住房，就再送你入住「麗寶賽車主題旅店住宿券」1晚，正在計畫暑假來段親子之旅、好友出遊度假者，不妨善用此專案，省下1晚住宿費。

「FUN浪25 夏日盛典」3天2夜住房專案，玩樂園、2泊3食，體驗一站式旅遊。（麗寶福容大飯店提供）「FUN浪25 夏日盛典」3天2夜住房專案，玩樂園、2泊3食，體驗一站式旅遊。（麗寶福容大飯店提供）

麗寶福容大飯店說明，「暑假早鳥」住房專案包含雙人住宿1晚、早晚餐、雙日水陸樂園門票等，平日（週一至週四）不只享優惠價，再送一張麗寶賽車主題旅店平日住宿券，6/13中午12點起於麗寶福容大飯店官網開賣，每天只限量開放20間，讓你住完一晚麗寶福容大飯店，再送你一晚麗寶賽車主題旅店住宿，這次玩不夠，下次再來玩到翻！

而且麗寶樂園渡假區有水陸樂園、OUTLET、賽車場，還有全台最大追風奇幻島、樂奇Lucky Club等豐富的娛樂體驗和美食饗宴，不須舟車勞頓即能享受一站式旅遊，想放慢步調的旅客，還可選擇「FUN浪25 夏日盛典」3天2夜住房專案，含麗寶福容大飯店雙人住宿兩晚、兩日水陸雙園門票、雙日早餐與一晚精緻晚餐，2泊3食同樣享優惠價。

Outlet將有室內雪場「熱雪天堂」於暑假期間登場。（麗寶福容大飯店提供）Outlet將有室內雪場「熱雪天堂」於暑假期間登場。（麗寶福容大飯店提供）

除了省住宿費這項利多，麗寶樂園渡假區2025年暑假更集結眾多全新亮點，探索世界推出精靈主題，打造6大精靈磅礡花車遊行，馬拉灣則有充滿粉紅色系的網美沙灘區，以清涼粉嫩的夏季風格迎接暑假。除了樂園，還將有全新親子農場在暑假期間開幕，OUTLET則將有室內雪體驗館「熱雪天堂」，眾多項目一一登場，讓麗寶樂園渡假區成為今年暑假老少咸宜的好玩去處。

追風奇幻島麗寶店有VR蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，是小孩放電最佳去處。（麗寶福容大飯店提供）追風奇幻島麗寶店有VR蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，是小孩放電最佳去處。（麗寶福容大飯店提供）

對於年輕族群或追求新鮮感的旅客，緊鄰麗寶國際賽車場的麗寶賽車主題旅店則主打賽道第一排、在房間就能直擊賽事的特色，搭配高CP值價格打動人心。暑期限定「啟動夏日」住房專案，同樣享有水陸樂園雙日門票，1泊1食兩人及4人入住優惠價，適合好友同遊或家庭小旅行。

麗寶福容打造夏日海灘打卡版，拍照打卡可換小禮物。（麗寶福容大飯店提供）麗寶福容打造夏日海灘打卡版，拍照打卡可換小禮物。（麗寶福容大飯店提供）

近期氣溫飆升，麗寶福容大飯店祭出冰淇淋活動，6月20日起，於飯店 Lobby Café舉辦「轉一轉・甜一夏」冰淇淋轉盤遊戲，旅客只需花費100元即可參加、人人有獎，最大獎有機會帶回義式冰淇淋3盒；福粵樓餐廳則有夏季限定的全新「炸冰淇淋」，一份3個，非常適合餐後清涼一下；6月20日起在福粵樓旁的「坐一下8」區域的打卡點，拍照並於社群打卡、追蹤麗寶福容大飯店官方IG帳號，即可至Lobby Café兌換精美小禮一份，數量有限，送完為止。更多活動內容詳詢麗寶福容大飯店官網。

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