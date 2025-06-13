NSO六重奏赴奧地利歐洲台灣文化年 巴哈的G弦之歌撫慰人心

國家交響樂團六重奏赴維也納演出。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由外交部與文化部共同主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」系列音樂會，第2場「國家交響樂團六重奏」，於奧地利時間6月11日晚上7點在維也納第三區的演奏廳擧行。

駐奧地利大使劉玄詠致詞時表示，感謝留奧地利知名作曲家施捷教授的大力協助，才能順利爭取在金碧輝煌、影響效果如維也納金廳的第三區演奏廳舉辦本次音樂會。NSO樂團副首席鄧浩敦對演奏廳的音響效果極為滿意，在舞台上演奏出來的音樂很容易得到回饋。

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駐奧地利大使劉玄詠致詞。（駐奧地利代表處提供）

國家交響樂團六重奏此次呈獻的曲目，上半場以立陶宛作曲家波安尼茨的《隨想曲》和瑙雅利斯作品《夢》做為開場曲目，隨後演出由客委會委托，作曲家李元貞所創作的《美濃之道》，展現美濃小鎮甜美、寧靜的人文底蘊。下半場則呈獻客委會委托林京美教授所創作的《弦詠山林》，展現豎琴與弦樂四重奏的對話，描述北台灣客家村莊的情景。

因演出前1天，奧地利第2大城格拉茨發生令人痛心的校園槍擊事件，奧國政府宣布全國3日國殤，許多相關表演活動都臨時取消，經代表處與場館協調後，演出前增加巴哈的G弦之歌，表達對罹難者的哀悼，用溫暖深層的旋律陪伴人心，同時全場演出，以不鼓掌方式進行，獲得場館同意，演奏會照常舉行，演出前全體出席人員默哀1分鐘。

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